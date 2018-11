Comedy Mario Barths allzu klischeehafte Ergüsse

Neu-Ulm / Petra Lehmann

Von nah und fern waren Fans nach Neu-Ulm gereist, um Mario Barth live in der Ratiopharm-Arena zu erleben. Seit Jahren füllt der Comedian Stadien und riesige Hallen, oft an mehreren Abenden hintereinander. Er gilt als Deutschlands erfolgreichster Komiker und hat Zuschauer-Rekorde gebrochen. Doch in der nicht ausverkauften Arena konnte er mit seinem neuen Programm „Männer sind faul, sagen die Frauen“ nicht wirklich Neues bieten.

In der Show geht es – wie in früheren Programmen – um ach so lustige Anekdoten aus dem Beziehungsalltag von Frauen und Männern. Dabei lacht sich der 46-jährige Berliner selbst halb schlapp und skandiert „Kennste, kennste, kennste?“. Seine fiktive Freundin, die er „The Brain“ nennt, steht einerseits über den Dingen und erwartet, dass der Mann endlich erwachsen wird. Andererseits stilisiert sich Barth selbst als dümmlichen Partner, der sich dann aber darüber amüsiert, was seine Frau schon wieder „Intelligentes“ angestellt hat.

So stört sie ihn etwa bei einer Fernsehaufzeichnung, weil es bei ihr im neuen Auto andauernd piept. Der dumm-schlaue Mario macht schließlich die bleischwere Handtasche seiner Liebsten auf dem Beifahrersitz als Missetäterin aus. Platter geht es kaum.

Doch die Fans grölen und biegen sich vor Lachen, während ihr Idol über die Bühne hüpft und grunzt. Warum kommt der Comedian bei diesen allzu klischeehaften und frauenfeindlichen Ergüssen so gut an, auch und vor allem beim weiblichen Publikum? Weil der Dumme der Schlaue ist, und die Schlaue die Dumme?

Barths Shows sind nach dem Prinzip der Simplizität gestrickt. Je einfacher und prolliger, desto besser. Die einfache, überschaubare Welt zwischen Mann und Frau innerhalb der Wohnung ist der Gegenentwurf zur immer komplizierter werdenden Welt da draußen. Das scheint anzukommen. Vor 10, 15 Jahren war Mario Barth neu, dreist und vielleicht auch lustig. Jetzt ist er nur noch nervig – und ein eingetragenes Markenzeichen.