Ulm Mal nass, mal sonnig: so war Pfingsten

Ulm / cik

Mal Nieselregen und Jacken-Temperaturen, mal sonnig und fast sommerlich warm: Pfingsten wartete mit zwei wettermäßig sehr unterschiedlichen Tagen auf. Am Sonntag blieben die Tische und Bänke im Biergarten im Neu-Ulmer Glacis weitgehend leer. Am Montagmorgen dagegen gab es nur ein paar Meter weiter rund um die Veranstaltungsinsel beim ökumenischen Pfingstgottesdienst der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) kaum mehr einen freien Platz. Und gestern Nachmittag hielt es offenbar erst recht niemand mehr daheim auf dem Sofa. In Grünanlagen, auf Fahrradwegen oder an der Donau war jedenfalls eine Menge los. In Freiluftcafés und Biergärten natürlich ebenfalls.