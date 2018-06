Kleinkunst Mal etwas anders daheim

Ulm / David Nau

Was ist Heimat? Wie unterschiedlich diese Frage beantwortet werden kann, zeigte der Abend „heim|herz“ im Café Jam. Musiker, Comedians, Poetry-Slammer und bildende Künstler spielten mit dem Heimat-Begriff. Der Abend war Teil eines Projektes von Azubis und Volontären der SÜDWEST PRESSE.

Mit Country und Bluesrock näherte sich das Trio Derailed aus Schwäbisch Hall dem Heimat-Begriff. Frontmann Brian Gray war erst vor einem Jahr aus Wyoming nach Schwäbisch Hall gekommen. Dort gefiel es ihm so gut, dass er blieb. Ebenfalls nicht in Deutschland geboren, ist Comedian Konstantin Korovin. Der Stuttgarter erzählte von seiner Kindheit in der Ukraine und seinen witzigen Erlebnissen mit TKKG-Kassetten, die ihm beim Deutsch lernen halfen.

Ganz anders hingegen der Auftritt von Poetry-Slammer Andreas Rebholz. Geboren im kleinen Sigmaringendorf, sinnierte er in „Pampapoesie“ über die falschen Vorstellungen der Städter vom Dorfleben. Viele Lacher erntete er mit seiner erdachten Rede des Ortvorstehers von Dormettingen, der ein großes Technofestival in seiner kleinen Gemeinde in der Provinz eröffnet: „Hyper, Hyper und Pfia gott!“

Dass Heimat für den Einen die Fankurve im Fußballstadion sein kann, für den Anderen hingegen die Gegenwart eines besonderen Menschen, zeigten die Slammer Dorothee Röder und Martin Geier aus Fürth. Nicht nur heimatlich, sondern auch heimelig war der Auftritt der „Ulmer Spitzspatzen und Band“, der mit Schunkelmelodien und schwülstigen Texten an Schlagersendungen im Fernsehen erinnerte.

Studenten der Haller Akademie der Künste hatten sich ein Semester lang mit dem Thema „Heimat“ beschäftig und zeigten ihre Arbeiten dazu, die bald auch noch im Neu-Ulmer Café d’Art zu sehen sein werden. Die Überraschung war aber der spontane Auftritt von Phillip Thomson. Den Musiker hatten die Veranstalter kurzerhand von der Straße auf die Bühne geholt.