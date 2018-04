Gewerkschaften Maifeier diesmal am Weinhof

Ulm / swp

Die Maifeier des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) geht am 1. Mai diesmal nicht auf dem Münsterplatz, sondern auf dem Weinhof über die Bühne. Dazu DGG-Vorsitzende Petra Wassermann: „Damit wollen wir unser Haus der Gewerkschaften mehr ins Licht rücken und für eine familiärere Atmosphäre sorgen. Das Motto lautet „Solidarität. Vielfalt. Gerechtigkeit.“ Der DGB will auf diese Weise auch „klare Kante gegen Rassismus und extreme Rechte“ zeigen.

Die Feier beginnt am Dienstag, 1. Mai, um 10 Uhr entsprechend mit einer Auftaktveranstaltung vom „Bündnis gegen rechts“ und DGB-Geschäftsführerin Bärbel Mauch. Danach startet der Demonstrationszug. Die eigentliche Kundgebung auf dem Weinhof beginnt um 11.15 Uhr mit einer Ansprache von OB Gunter Czisch. Hauptredner ist der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Uwe Hildebrandt. Die musikalische Begleitung liegt bei der Band „Sullom Drive“. Es gibt außerdem Infostände, Kaffee und Kuchen, internationale Spezialitäten sowie ein Kinderprogramm.

Autos rechtzeitig wegfahren

Die Anwohner müssen sich freilich auf Sperrungen einstellen. So werden von 10 bis 17 Uhr die Durchfahrt zwischen Sattlergasse und Kronengasse sowie die Anwohnerparkplätze in der Mohrengasse und am Weinhof gesperrt. Anwohner müssen ihre Autos rechtzeitig wegfahren. Eine entsprechende Ausschilderung in Abstimmung mit den Behörden wird vorgenommen. Die Zufahrt für Anlieger ist über den Marktplatz in die Kronengasse und ins Fischerviertel möglich; die Ausfahrt über die Schwörhausgasse. Es gibt Infos auf Handzetteln sowie eine lokale Hotline beim DGB unter Tel. (0731) 602 70 99-52.