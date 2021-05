Verbundenheit trotz Corona-Abstand: Mehr als 100 Menschen sind am Donnerstagabend dem Aufruf „Nein zu Antisemitismus!“ der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) in Ulm/Neu-Ulm gefolgt und haben auf dem Münsterplatz ihre Solidarität mit Israel und den jüdischen Gemeinden in Deutschland demon...