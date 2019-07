Für alle die sich auf die "Meet The Magic" Tournee von Florian Zimmer aus Neu-Ulm gefreut haben, wird diese Nachricht sehr enttäuschend sein. Der Magie teilt auf seiner Facebook-Seite darauf hin, dass die komplette Tour abgesagt ist. Auch die Veranstaltung am 30. Oktober 2019 in der Ratiopharm Arena fällt aus.

Eintrittskarten können zurückgegeben werden

Eintrittskarten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen die Tickets gekauft wurden. Die Show wurde auf den 23.März 2020 verlegt. Für diese Veranstaltung behalten die Tickets ihre Gültigkeit.

