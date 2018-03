Wetter März war um 1,3 Grad zu kalt

Ulm / ruk

Normalerweise hängen im März die ganz dicken und wärmenden Mäntel und Jacken schon wieder im Schrank, die Handschuhe und Mützen sind in den Schubladen verstaut. Der Monat gibt einen Vorgeschmack auf den Frühling. Nicht so in diesem Jahr: Der Winter kehrte zurück. „Vom Empfinden her war der März kalt, richtig kalt.“ Das sagt Andreas Pfaffenzeller, Wettertechniker vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart, wenn er den Monat Revue passieren lässt. Anfang März, am 1. und 2., gab es sogar noch zwei Eistage, das heißt: Die Temperatur hielt sich hartnäckig im Minusbereich. Am 1. März lag die Tiefsttemperatur bei minus 12,5 Grad, die Höchsttemperatur bei minus 6 Grad; am 2. März wurden morgens minus 10,4 Grad, tagsüber minus 3 Grad gemessen. Dann wurde es peu à peu wärmer, für einen März aber war es insgesamt zu kalt: mit 2,2 Grad um 1,3 Grad kälter als der März im Durchschnitt (3,5 Grad), sagt der Wettertechniker. „Der März aber war kein großer Ausreißer.“

Was den März gefühlt so kalt gemacht hat: die fehlende Sonne. Nur 106 Stunden schien sie und damit ein Fünftel weniger als im Schnitt, der bei 125 Stunden im März liegt. Außerdem war es viel zu trocken, nur die Hälfte des Niederschlags wurde gemessen; dafür gab es eine Schneedecke an 11 Tagen.