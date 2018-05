Kunst Madlinger und Flaig: Stein und Druck

Ulm / Otfried Käppeler

Steinskulpturen von Hans Mad­linger und Drucke von Angelika Flaig sind in der Galerie im Science Park zu sehen. Die vielschichtigen Drucke und die reduzierten Skulpturen scheinen formal nichts Gemeinsames zu haben. Eine Verbindung stellt jedoch der Stein als Material dar, den Madlinger vornehmlich mit dem Bohrer bearbeitet und Angelika Flaig als Druckstock für die lithografischen Teile ihrer Drucke verwendet; zudem bearbeitet sie gern die Oberfläche des feinrauen Steins.

Angelika Flaigs Drucke zeichnen sich durch eine erstaunliche Formenfülle aus, die sowohl gegenständlich wie konstruktiv-abstrakt sein kann. Wobei die abstrakten Zyklen mit strengen, flächigen Formen eine frappierende Leichtigkeit und oft zarte Klarheit erreichen. Die mehr gegenständlichen Drucke mit einer Hand (der Künstlerin) oder einem Messer als Motiv wirken bisweilen etwas plakativ und überformt. Die „Zitate aus der Arbeitswelt“, so nennt die in Bösdorf (Sachsen-­Anhalt) lebende Künstlerin es, wenn sie ein Schleifpapier für den Druck verwendet, fügen sich dagegen erstaunlich behutsam in die Komposition ein.

Madlingers Skulpturen sind im Grunde einfach gebaut, wenn er eine Vielzahl von Bohrkernen senkrecht auf eine gebrochene Steinplatte setzt. Gebohrtes und Gebrochenes entwickeln ein Spiel zwischen gewollter und zufälliger Form. Zudem ist damit im Stein ein Jetzt durch den Eingriff des Künstlers eingearbeitet und das Vergangene durch den Bruch des Steines sowie dessen Entstehung. Das kann so weit gehen, dass man die aufgestellten Bohrkerne für Säulen von Tempelruinen hält.

In einem zweiten Bohrverfahren zieht der Künstler die Bohrkerne quasi aus dem Stein, sodass nur noch ein Stein-Gerippe stehen bleibt. Der 1949 in Herbrechtingen geborene Künstler negiert die schwere Masse des Steins und entwickelt somit wieder ein Zusammenspiel von Zufall und Konstruktion, von Planhaftem und Gegebenem.

Info Die Ausstellung läuft bis 4. Juli. Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12/13-17 Uhr.