Bei der Wahl im Jahr 2016 zum baden-württembergischen Landtag herrschte eine verkehrte Welt bei der AfD. Im Wahlkreis Ehingen trat der Ulmer Daniel Rottmann an, in Ulm der Kreisvorsitzende Eugen Ciresa aus dem Alb-Donau-Kreis. Jetzt hat sich der Wind gedreht. Bei der Nominierung am vergangenen Woch...