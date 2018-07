Sommerserie Machen Sie mit! Unsere Reihe „Urlaubskultur“

Ulm / Von Lena Grundhuber

Es soll ja Leute geben, die um die halbe Welt reisen, um ein bestimmtes Kunstwerk zu sehen. Weil es so berühmt ist wie all jene Bilder, deren Namen man an dieser Stelle gar nicht mehr hinschreiben muss. Vielleicht auch, weil man etwas Bestimmtes damit verbindet oder weil man den Künstler liebt – so wie Martin Mäntele, der im Spätsommer unter anderem einen Hausbesuch bei Caravaggio machen wird: „Die sieben Werke der Barmherzigkeit“ heißt das Gemälde, das er noch nicht gesehen hat und das in Neapel hängt. Gibt Schlimmeres: „Nach Rom ist das eine der interessantesten italienischen Städte“, sagt der HfG-Archivleiter. Mit dem Caravaggio wird es also sicher nicht getan sein, aber: „Ich liege auch ganz gerne mal ein bisschen am Strand.“

Der Kunsthistoriker hat natürlich besonders besondere Interessen, doch der Besuch von Museen und kulturhistorisch bedeutsamen Stätten gehört auch für viele unserer Leser ins Urlaubsprogramm. Unsere diesjährige Sommerserie wollen wir deshalb gern mit Zeugnissen Ihrer Kunst-Erlebnisse auf Reisen bestreiten – und das bedeutet für Sie die Lizenz zum Selfies knipsen oder knipsen lassen. Ob Sie mit Michelangelos David posieren möchten oder doch vor Da Vincis Mona Lisa, ob sie lieber vor dem letzten Abendmahl oder vor dem Jüngsten Gericht stehen: Auf jeden Fall wünschen wir uns nebst eines lustigen, stimmungsvollen oder skurrilen Bildes ein paar Zeilen, wieso es just dieses Kunstwerk ist, das Sie immer mal sehen wollten, oder jene Kulturstätte, die Sie beeindruckt hat.

Hamburg oder Florenz

Vorzugsweise sollten es Kunstwerke sein, auch wenn es viele Ulmer nach Aussagen örtlicher Reisebüros momentan vor allem zu einem Werk moderner Architektur zieht, der Hamburger Elbphilharmonie: „Das läuft rund ums Jahr gut“, sagt Isabell Franz, die beim SÜDWEST PRESSE + Hapag Lloyd-Reisebüro die Kulturfahrten organisiert. Der Ansturm auf Hamburg sei ungebremst, sagt auch Moritz Schmidt vom Reisebüro Fromm. Er hat allerdings noch exotischere Ziele in petto. Etwa den Ruhrpott! Dort pilgern die Touristen zum Beispiel ins Gasometer Oberhausen, wo derzeit „Der Berg ruft“. Andere treten immer noch gern die Bildungsreise in den Süden an und begutachten „Kultur, Kirchen, Klöster“ in Florenz.

Dort könnte man mit etwas Glück Daniela Baumann beim Eis-Essen antreffen. Die Leiterin der Fotografie-Sammlung Walther Collection urlaubt in der Gegend. Geplant ist zwar Erholung in der Abgeschiedenheit („hoffentlich ohne Internet-Anschluss“), ein Abstecher nach Florenz aber muss schon sein. „Wir werden das Typische machen: den Palazzo Pitti und die Uffizien“, sagt sie und verspricht bereitwillig, ein Foto zu schicken. Was in ihrem Fall eine besonders nette Geste ist, denn Daniela Baumann müsste eigentlich froh sein, ein paar Wochen lang mal nichts mit Fotos zu tun zu haben. Im Urlaub, meint sie denn auch, sehe sie sich gerne alte Statuen und römische Ausgrabungen an, einfach, weil es etwas ganz anderes ist.

Ein Urlaubs-Selfie hat uns auch der Neu-Ulmer Kulturfachbereichsleiter Ralph Seiffert versprochen. Wo es herkommt, wird aber eine Überraschung sein, denn der Möglichkeiten sind viele: „Ich mache eine Kreuzfahrt!“, verkündet Seiffert. Und zwar nicht etwa in die Karibik, nein, er hat eine Tour zu interessanten Kultur-Städten wie Lissabon, Cádiz und Málaga gebucht. „Das sind einfach wunderschöne Städte mit einer ganz alten Geschichte, die man sich so in relativ kurzer Zeit anschauen kann“, sagt er. Die jeweiligen Landaufenthalte seien noch nicht durchgeplant, „aber das ein oder andere Museum wird sicherlich dabei sein“, sagt Ralph Seiffert. Heißer Tipp: das Museum Carmen Thyssen in Málaga.

Nur einer der Zufalls-Befragten aus der Ulmer Kulturszene ist „erstmal durch mit Veranstaltungen und Kultur“: Jan Ilg, Leiter des Ulmer Zelts, will nach sieben Wochen Festivalstress verständlicherweise nichts anderes als endlich ausspannen und „einfach an den Strand“, wie er kurz und bündig erklärt.

Kann man verstehen, und so wünschen wir abschließend auch all jenen, die in ihren Ferien kein Museum und keine Kirche von innen sehen wollen: einen schönen Sommerurlaub!