Lotto-Millionäre zu gehören. Der Ulmer hat bei der Lotterie Silvester-Millionen kurz vor dem Jahreswechsel einen der sieben Hauptgewinne gewonnen, berichtet Mitten im Corona-Lockdown auch mal eine gute Nachricht: Ein Spieler aus Ulm darf sich darüber freuen, jetzt zum exklusiven Club derzu gehören. Der Ulmer hat bei der Lotterie Silvester-Millionen kurz vor dem Jahreswechsel einen der sieben Hauptgewinne gewonnen, berichtet Lotto Baden-Württemberg am Freitag.

Ulmer gewinnt mit richtiger Gewinnzahl in Lotterie Silvester-Millionen

Der Mann hatte die richtige Gewinnzahl, die Losnummer lautete 1109746. Damit kann er sich jetzt über den Gewinn von 1 Million Euro freuen. Nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg spielte der Glückspilz aus Ulm anonym in einer Lotto-Annahmestelle im Stadtgebiet. Eingesetzt hatte der Spieler für seinen Jackpot zehn Euro.

Zum Abruf der komplett steuerfreien Million müsse er nun die gültige Spielquittung vorlegen, heißt es. Dies könne er in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale tun.

Weitere Lotto-Hauptgewinne in Baden-Württemberg

Die sechs anderen Millionengewinne gingen

in die Nähe von Heidelberg,

in den Raum Reutlingen,

nach Schwäbisch Gmünd,

in den Kreis Tuttlingen