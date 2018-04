Sport Losglück für Jörg Schneider

Als einziger den Absturz überlebt

Flugzeugunglück In der Chartermaschine, die am 25. Januar 2001 gegen 21.35 Uhr bei Augsburg abstürzte, kamen der damalige Vorstandsvorsitzende der Neu-Ulmer Openshop AG, Thomas Egner, seine Assistentin Nancy Kress, die Ehefrau des Aufsichtsratsvorsitzenden Markus Kress, sowie die beiden Piloten ums Leben. Jörg Schneider überlebte als einziger. Das Unternehmen war in der Spätphase der Internetblase an die Börse gegangen und wurde im Segment „Neuer Markt“ gehandelt. Schneider ist jetzt für ein Nachfolgeunternehmen tätig.