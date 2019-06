Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Loris Karius, Partner von Sophia Thomalla und aktuell Torwart in Beşiktaş Istanbul, war am Donnerstag beim Friseur in Ulm.

Loris Karius spielt für den FC Liverpool und steht aktuell als Leihspieler bei Beşiktaş Istanbul im Tor. Der Partner von Sschauspielerin Sophia Thomalla, kommt ursprünnglich aus Biberach und hat in seiner Jugend auch schon beim SSV Ulm 1846 Fußball - wie der Verein nach der Ausgliederung aus dem Gesamtverein heißt - gespielt.

Loris Karius war in Ulm beim Friseur

Am Donnerstag war der Fußballprofi in Ulm. Er war beim Friseur in der Frauenstraße. Wie lange er zu Besuch ist und ob er alleine oder mit seiner Sophia in der Stadt ist, ist noch nicht klar. Noch warten wir auf Antwort.

Sophia Thomalla und Loris Karius Verlobung und Hochzeit: Was sie jetzt dazu sagt Die Gerüchteküche brodelt weiter: Sind Sophia Thomalla und Loris Karius wirklich verlobt? Jetzt hat sie sich dazu geäußert - und spricht sogar über das Thema Hochzeit.

Auch über Verlobung und Hochzeit gab es schon Gerüchte – und auch Sophia äußerte sich zu dem verdächtigen Foto auf Instagram. In die Türkei, den aktuellen Arbeitsplatz des Keepers, zieht Thomalla für ihn.

Sophia Thomalla holt 125.000 Euro bei „Wer wird Millionär?“

Sophia Thomalla räumte zuletzt beim „Wer wird Millionär?“ Promi-Special richtig ab und holte 125.000 Euro.

