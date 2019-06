Der Fußballprofi Loris Karius war am Donnerstag mit seiner Freundin Sophia Thomalla bei einem Friseur in Ulm. Doch wie kam es zu dem Besuch der beiden?

Am Donnerstag war Loris Karius mit seiner Freundin Sophia Thomalla in Ulm. Der Fußballprofi war bei einem Friseur in der Frauenstraße. Wie lange er und Sophia zu Besuch bleiben, ist nicht klar.

Loris Karius in Ulm Sophia Thomalla mit Torwart bei Ulmer Friseur Sophia Thomalla begleitete ihren Partner Loris Karius, der aktuell Torwart in Beşiktaş Istanbul ist, am Donnerstag zum Friseur in Ulm.

Thomalla hatte die beiden Bilder gemacht. Darauf zu sehen sind der Barbier Murat Mestan neben Loris Karius. Das zweite Bild zeigt das Auto des Fußballstars – eine getunte Mercedes G-Klasse in mattschwarz und mit „LK“-Emblem anstatt des Herstellerlogos auf dem Kühlergrill.

Barbier Murat Mestan (links) neben Loris Karius. Und rechts das Auto des Fußballers.

Verbindungen zur Fußball-Mannschaft von Beşiktaş Istanbul

Der Profifußballer kam zum ersten Mal zu dem Friseur in der Frauenstraße. Und das war kein Zufall: Ladenbesitzer Lezan Baziani hat Verbindungen in den Spielerkreis des türkischen Vereins Beşiktaş Istanbul. Dadurch kam es zu diesem Termin. Auf jeden Fall wird der langhaarige Fußballer wieder kommen. Auch wenn der Barbier in Ulm nur seine Koteletten und Nackenhaare stutzte.

