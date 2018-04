Museum Löwenmensch: Bekenntnis zum Museum Ulm

Ulm / Jürgen Kanold

„Wo ist denn das Original?“, fragt Kunststaatssekretärin Petra Olschowski neugierig. Immer noch, allen Debatten zum Trotz: im Museum Ulm. Und die Politikerin aus Stuttgart gab gestern auch gleich ein Bekenntnis ab: „Es gibt keinen Grund, warum der Löwenmensch an einem anderen Ort mehr erzählen könnte.“ Im Museum sei die 40 000 Jahre alte Skulptur eingebettet in die Kunstgeschichte. Klar, dass sich Museumsdirektorin Stefanie Dathe darüber „wahnsinnig“ freute. Sowieso ist der Löwenmensch der Ausgangspunkt ihrer neuen großen Ausstellung „Warum Kunst?“, die am 5. Mai im Museum und in der Kunsthalle Weishaupt beginnt.

Ins Museum aber war Petra Olschowski gekommen, um die „Medienstation Löwenmensch“ zu präsentieren, ein Projekt, das gemeinsam mit dem Institut für Medieninformatik der Universität Ulm entwickelt worden ist. Über den Touchtable ist alles abrufbar: Fotos, Filme und Texte, auch eine dreidimensionale Ansicht des Löwenmenschen. Und der Fundort, die Stadel-Höhle, die seit letztem Jahr zum Welterbe gehört, ist virtuell begehbar.