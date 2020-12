In der Pfandleihe von Susanne Rothfuß-Wamsler steht das Telefon kaum mehr still. „Kunden rufen zum Teil verzweifelt an und brauchen Geld oder wollen ihr Eigentum abholen“, sagt die Inhaberin. Sie kann ihren Kunden aber nicht helfen. Die Pfandleihe wurde am Dienstag mit Verweis auf die Corona-V...