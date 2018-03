Bus und Bahn Lob und Tadel für ÖPNV-Steuer

Ulm / Christoph Mayer

Gute Idee, praktisch nicht umsetzbar. So fällt das Fazit der Fraktionen zum Vorschlag eines steuerfinanzierten ÖPNV aus.

Stadtrat Martin Rivoir, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, meldete sich als erster zu Wort. Den Vorschlag des Vereins Bürgerimpulse, in Ulm einen fahrscheinlosen weil über eine sozial verträgliche Pro-Kopf-Abgabe finanzierten ÖPNV einzuführen (wir berichteten), sieht er kritisch: „Praktisch ist das im Moment nicht umsetzbar. Der Nahverkehr bräche zusammen. Zu Spitzenzeiten ist er heute schon überlastet.“

Bevor man Überlegungen zu Gratis-Nahverkehr anstelle, müsse man den Schwerpunkt auf den Ausbau der Infrastruktur legen, findet Rivoir. „Das Angebot gehört deutlich verbessert. Nur das bringt die Leute in Busse und Bahnen.“ Aus seiner Sicht müsse Ulm deshalb auch über eine neue Straßenbahnlinie nach Wiblingen nachdenken und sich beim Bund um Mittel dafür bemühen.

Polemik und Porsche

Polemik kann Rivoir sich nicht verkneifen: „Bei Vorschlägen von Porschefahrer Christoph Botzenhart (Unterzeichner des Bürgerimpulse-Antrags, Anm. d. Red.) zum Nahverkehr muss man eh vorsichtig sein. Ich habe den Eindruck, man will möglichst viele Leute in den Nahverkehr bringen, um selbst freie Fahrt zu haben.“

Die Grünen indes freuen sich, „dass in die Debatte wieder Fahrt kommt“. Schon aus Umweltgründen unterstütze man das Ziel, möglichst viele Menschen in den ÖPNV zu bringen ausdrücklich, heißt es in einem Antrag der Fraktion an OB Gunter Czisch. Leider sei eine Nahverkehrsabgabe derzeit rechtlich noch nicht möglich. Die Stadt möge sich deshalb für eine Initiative des Städtetags einsetzen, damit Kommunen künftig eine solche Abgabe erheben können. Unabhängig davon solle Ulm sich als Testfeld für einen umlagefinanzierten ÖPNV bewerben.

Für die Freien Wähler (FWG) erinnert Fraktionschef Reinhold Eichhorn an einen quasi identischen Vorschlag seiner Partei vor 26 Jahren. Auch die Neuauflage bezeichnet Eichhorn als „nachdenkenswert“, wobei er sich für das jüngst von den Grünen vorgeschlagene 365-Euro-Jahresticket noch mehr erwärmen kann. Eines ist Eichhorn wichtig: Ein umlagefinanzierter Nahverkehr dürfe nicht auf die Städte Ulm und Neu-Ulm beschränkt sein. „Er muss mindestens das gesamte DING-Gebiet umfassen. Dafür ist aber zunächst einmal ein Ausbau des Angebots notwendig“.

Erik Wischmann (FDP) sieht neben dem rechtlichen ein Gerechtigkeitsproblem. „Wer außerhalb wohnt, ist oft gar nicht in der Lage, den ÖPNV zu nutzen.“ Auch er fordert zunächst ein verbessertes Angebot. „Dann kann man darüber reden.“

Einseitige Belastung

CDU-Fraktionschef Thomas Kienle bemüht den Konjunktiv: „Es wäre eine gute Idee, wenn es eine Rechtsgrundlage dafür gäbe. Doch die fehlt noch.“ Zudem bestehe die Gefahr, dass bei einer Umsetzung des Konzepts diejenigen die Hauptlast tragen würden, die ohnehin schon übermäßig belangt würden: der arbeitende Mittelstand.