Empfang Lob für den „Leuchtturm“ Ulm

Rund um die Uhr unterwegs

Im Einsatz Wenn die anderen Schwörmontag feiern, dann bedeutet das Arbeit für die gesamte Lokalredaktion – wobei auch hier der Spaß nicht zu kurz kommt. Ute Gallbronner, Julia Kling, Frank König, Chirin Kolb, Rudi Kübler, Christine Liebhardt, Christoph Mayer, Hans-Uli Mayer, Beate Rose, Edwin Ruschitzka, Carolin Stüwe, dazu die Fotografen Matthias Kessler, Volkmar Könneke, Oliver Schulz, Lars Schwerdtfeger waren für Sie unterwegs in der Stadt, an der Donau und in der Au, um Stimmen und Stimmungen einzufangen. Gleiches gilt für die Online-Redaktion, die mit Smartphone, Videokamera und Fotoapparat alle Hotspots abgraste. Mit dabei: Nadine Vogt, Mareike Hauser, Amrei Groß, Christoph Knauthe, Chris Wille, Timo Czerwonka, Tobias Knaack, Steffen Wolff, Leonie Maschke und Uwe Keuerleber.