Schwörmontag 2018 Liveticker: Der Schwörmontag 2018

Ulm / SWP

Aktuelles, Wissenswertes und allerlei Kurioses zum Schwörmontag 2018 gibt es in unserem Ticker.

+++ 06.14 Uhr +++

Ein ereignisreicher Tag liegt vor uns, ein ereignisreiches Wochenende hinter uns. Was am Samstag und Sonntag in Ulm und Neu-Ulm los war, könnt ihr hier nachlesen:

+++ 6.05 Uhr +++

Ein bisschen Sonne könnte der Tag definitiv noch vertragen.

Start des Livetickers

+++ 6 Uhr +++

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum Schwörmontag 2018!

Wir sind heute den ganzen Tag in Ulm unterwegs und berichten von aktuellen Geschehnissen, Kuriosem und was das Stadtfest Ulms sonst noch zu bieten hat.

„Den ganzen Tag unterwegs“ kann man dieses Mal wortwörtlich nehmen, denn in unserem Social Media Projekt „Schwörmontag 24 Stunden“ wollen wir alle Facetten des Schwörmontags zeigen. Jede Stunden werden wir an einem anderen Ort sein und auch hinter die Kulissen schauen. Unter dem Hastag #schwör24h berichten wir auf Instagram und Twitter und natürlich in diesem Libeblog. Wir halten euch auf dem Laufenden!