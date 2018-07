Schwörwochenende 2018 Liveticker: Dentler Thronrede und Schwörkonzert

Ulm/Neu-Ulm / SWP

Alles Wissenswerte und Aktuelle rund um das Schwörwochenende und die Lichterserenade am Samstag finden Sie in unserem Ticker.

+++ 19.10 Uhr +++

Musik zum Auftakt der Thronrede vor der Goldschmiede Dentler. Die Zuschauer haben definitiv mehr Platz, um sich die Thronrede anzuhören, als am Schwörmontag. Die Schauspielerin Elfie Haas verliest einen Text von Autor Felix Huby. Dieser konnte leider wie geplant nicht kommen.

Thronrede und Schwörkonzert

+++ 18.40 Uhr +++

Wem das Spektakel ab der Donau zu viel ist, hat am Samstagabend noch andere Alternativen: Um 19 Uhr findet die Dentler-Thornrede im Fischerviertel statt.

In diesem Jahr zum ersten Mal nicht am Schwörmontag! Warum das so ist und was es mit der Thronrede eigentlich auf sich hat, könnt ihr hier nachlesen:

Darf ein bisschen mehr Musik sein? Dann ab ins Ulmer Münster: Dort könnt ihr euch das Schwörkonzert „Very british?“ anhören.

+++ 18.20 Uhr +++

Romantisch ist sie ja, die Lichterserenade: Wenn tausende roter und gelber Lämpchen in der Dämmerung die Donau hinabschwimmen und ein Feuerwerk an den Brücken das große Finale einleitet. Doch wer setzt eigentlich die Kerzen auf das Wasser? Wie sieht es in Sachen Umwelt aus? Hier könnt ihr es nachlesen:

Start des Livetickers

+++ Samstag, 18 Uhr +++

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum Schwörwochenende und zum Schwörmontag! In diesem Beitrag halten wir euch mit aktuellen Nachrichten und Wissenswertem rund um die Veranstaltungen am Wochenende und am Schwörmontag auf dem Laufenden!

Der Ticker startet am Samstag mit der Lichterserenade. Diese feiert in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum. 20.000 Kerzen wollen die Donaufreunde am Abend gegen 21.30 Uhr die Donau hinabschwimmen lassen. Aber ob die Lichterserenade überhaupt stattfinden kann, ist noch ungewiss. Die Entscheidung fällt am Abend kurz vor dem geplanten Startschuss. Das Wetter könnte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung machen.