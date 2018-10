SSV Ulm 1846 Fußball Liveticker DFB-Pokal: Aufstellung der Düsseldorfer

Ulm / SWP

Am Dienstag um 18.30 Uhr trifft der SSV Ulm 1846 Fußball im DFB Pokal auf Fortuna Düsseldorf. Wir sind für euch in der Stadt, vor und im Stadion unterwegs. Hier ist unser Liveticker.

+++ 17:39 Uhr: Stärkung gefällig? +++

Jubeln und Anfeuern ist anstrengend - Bier und Wurst helfen gegen Schwächeanfälle. Nach Beschwerden haben die Veranstalter reagiert und die Gastro-Infrastruktur erweitert.

+++ 17:26 Uhr: Düsseldorf postet seine Aufstellung +++

+++ 17:21 Uhr: Polizei wünscht viel Spaß +++

+++ 17:13 Uhr: Fans treffen sich vor Jahnhalle +++

Tradition muss sein: Die Ulmer Fans treffen sich vor der Gaststätte Jahnhalle um sich gemeinsam auf das Spiel einzustimmen.

Ulmer Fans vor der Jahnhalle. © Foto: SWP

+++ 17:10 Uhr: Die Mannschaften sind da +++

Bisher ist noch alles ruhig und friedlich auf dem Gelände.

+++ 17:01 Uhr: Wetter wird besser +++

Endlich klart es nach einem regnerischen Tag auf und wir freuen uns über einen hübschen Sonnenuntergang. Warm kann man die Temperaturen aber nicht nennen.

+++ 16:55 Uhr: Erste Fans am Stadion +++

+++ 16:42 Uhr: Ulmer Fans auf dem Weg ins Stadion +++

Gegen 16 Uhr haben sich die treuen Spatzen-Fans auf dem Münsterplatz getroffen, um gemeinsam zum Stadion zu ziehen.

Ulmer Fans vor dem Maritim-Hotel. © Foto: SWP

+++ 16:30 Uhr: Einsatzkräfte vor Ort +++

Die Polizei ist natürlich vorbereitet und mit Einsatzwagen und -kräften am Stadion und in der Innenstadt präsent.

Einsatzkräfte vor dem Stadion. © Foto: SWP

+++ 16:23 Uhr: So kommt ihr ins Stadion +++

+++ 16 Uhr: Willkommen zum Liveticker +++

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum DFB-Pokalspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Fortuna Düsseldorf! Wir sind für euch in der Stadt unterwegs – und natürlich auch vor und im Stadion – und halten euch auf dem Laufenden, was rund um das Spiel in Ulm passiert.

Wir freuen uns in jedem Fall auf den Fußballkracher und auch die Spatzen fiebern nach dem sensationellen 2:1 gegen Frankfurt dem nächsten Pokal-Spiel entgegen. Vor zwei Tagen posteten die Spatzen auf Instagram:

Vorbereitung ist ja bekanntlich wichtig, daher: Wer sich auf das Spiel einstimmen möchte, findet hier alle Informationen rund um die heutige Partie.

Und wer sich nochmal so richtig in Stimmung bringen möchte: Hier gibt es den Tag des sensationellen Sieges gegen die Eintracht nochmal zum Nachlesen.