Literaturwoche Donau Literaturwoche Donau: Ein Fest der Leser

Ulm / Otfried Käppeler

Keine Toilette – Schwindelfreiheit vorausgesetzt“, warnte das Programm. Im Münsterturm, hundert Meter über Ulm, einen Text über Ulm zu lesen, das ist natürlich eine schöne Idee. Sudabeh Mohafez tat das, das heißt: Die zweite Ulmer Stadtschreiberin der Literaturwoche Donau hatte aus familiären Gründen zwischendurch Ulm verlassen müssen und deshalb ihre Prosa nicht fertigstellen können. Nur so viel verriet sie: „Ich glaube, es wird ein etwas frecher Text.“

Ansonsten ging bodenständig alles sehr gut über die Bühne. Zehn Tage Literatur in Ulm und Neu-Ulm, das will erst einmal gestemmt und organisiert sein. Die beiden Macher der Literaturwoche Donau 2018, Rasmus Schöll und Florian L. Arnold, zeigten sich am Ende etwas ausgelaugt, aber auch sehr zufrieden. Es habe alles geklappt, der Besuch der Lesungen und Gespräche sei gut gewesen. Für den Abend mit dem Schweizer Schriftsteller Thomas Meyer, der sein Buch „Trennt euch!“ vorstellte, und das anschließende Konzert mit Schauspielerin und Sängerin Tini Prüfert und Philipp Solle (Klavier), die unter anderem herrliche Interpretationen von Hildegard-Knef-Liedern vortrugen, habe zeitweilig sogar eine Einlasssperre verhängt werden müssen: Das „Casino“ am Weinhof war überfüllt.

Und das ist auch wieder eine Spezialität der Festivals gewesen: besondere, außergewöhnliche Räume für die Lesungen. Auch da zogen die Organisatoren eine zufriedene Bilanz: Das besagte Casino, auch das Edwin Scharff Museum oder die Putte, die neu hinzugekommen war, lockten das Publikum.

Unabhängige Verlage

Erstmals wurde dieses Jahr eine „Ulmer Buchmesse der unabhängigen Verlage“ durchgeführt, „Konturen“ überschrieben, auf der 16 „Indipendents“ ihre Autoren und meist schön gemachte Bücher vorstellten. Aus Ulm und der Region nahmen etwa die Verlage danubebooks und die Edition Dreiklang teil, aus Tübingen reiste der Verlag Klöpfer & Meyer an, der zum Beispiel die Romane der Neu-Ulmer Autorin Silke Knäpper oder die Gedichte von Christine Langer herausgibt.

Ein lohnender Streifzug der Leser in der Museumsgesellschaft: „Weiblich, unabhängig, entdeckungsfreudig“ – damit zum Beispiel wirbt der AvivA Verlag aus Berlin. Neben jungen Autorinnen kümmert sich der Verlag auch um Frauen wie Nellie Bly, die sich für ihre Reportage „Zehn Tage im Irrenhaus“ in den 1880er Jahren in ein solches einsperren ließ. Nellie Bly war eine frühe, berühmte Vertreterin des investigativen Journalismus. Der Beat Generation hat sich die Stadtlichter Presse mit Jack Kerouac, Allen Ginsberg oder William S. Burroughs verschrieben. Sowieso fiel auf, dass einige Verlage tief in die Kiste der Literaturgeschichte greifen und damit nicht nur Literatur bewahren, sondern neu entdecken, wie etwa der Berliner Guggolz Verlag.

Die Messe sollte ein weiteres Mal stattfinden, lautete das Credo der Verleger. Diese Literaturwoche Donau wird von den (Klein-)Verlagen deutlich wahrgenommen – was die Organisatoren natürlich freut. Doch wünschten sie sich etwas mehr Teilnahme von Seiten der Stadt Ulm und von der hiesigen Wirtschaft, deren Engagement noch sehr überschaubar sei. Dafür könne man die Museumsgesellschaft als Partner nicht genug hervorheben, so Rasmus Schöll und Florian L. Arnold.