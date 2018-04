Ulm / swp

Am 30. Juni steigt wieder das Fischerplätzlefest „Elf bis Elf“, eines der traditionsreichsten Ulmer Sommerfeste. Wie in jedem Jahr unterstützt der Veranstalter, der Lionsclub Ulm/Neu-Ulm-Schwaben, mit dem Erlös soziale Projekte in der Region. Einer der beliebtesten Anziehungspunkte auf dem Fest ist der Flohmarkt. Für den Markt suchen die Organisatoren noch intakte und verkaufsfähige Artikel, die Sammler interessieren könnten. Der Kontakt zu Lions: Telefon (0731) 36 01 16.