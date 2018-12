Parteien Linkspartei mit rotem Frauenduo an der Spitze

Ulm / Christoph Mayer

Keine Selbstverständlichkeit: Auf Platz zwei der am Samstag aufgestellten Liste der „Linken“ für die Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 steht Doris Schiele. Zwar war die Erzieherin bereits vor viereinhalb Jahren für die Linkspartei ins Rathaus eingezogen. Doch dann schloss sie sich unter Beibehaltung ihres Parteibuchs der Grünen-Fraktion an.

Grund dafür war nicht etwa politischer Dissens. Vielmehr fühlte sie sich von ihrem einzigen Fraktionsgenossen Uwe Peiker im Stich gelassen, weil der sein Mandat mit nur geringem Engagement wahrgenommen habe, wie sie sagte. „Als Neuling war ich alleine aufgeschmissen, deshalb bin ich bei den Grünen untergeschlüpft“, antwortete Schiele bei der Nominierungsversammlung im Café Canapé auf die Frage eines Genossen, wie sie es denn in Zukunft zu halten gedenke – und ob man eine „Abtrünnige“ wie sie guten Gewissens auf einen aussichtsreichen Listenplatz hieven könne.

Mit eigener Stimme

Wechselspiele schloss die 62-Jährige für die Zukunft aus. Schon deshalb, weil Peiker nicht mehr antrete und sie mit der von den 14 Wahlberechtigten zuvor auf Platz eins gesetzten Eva-Maria Glathe-Braun (10 Ja-, 2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen) eine „engagierte Kommunalpolitikerin“ an ihrer Seite habe. Egal, ob man künftig mit drei Sitzen Fraktionsstärke erreicht oder darunter bleibt: Die Dunkelroten wollen im Rathaus mit eigener Stimme sprechen. „Denn richtig links sind die Grünen nicht mehr“, so Schiele.

Zu Beginn der Versammlung, zu der auch die Bundestagsabgeordnete Heike Hänsel aus Berlin angereist war, hatte Glathe-Braun in ihrer Bewerbungsrede um Listenplatz eins Eckpunkte linker Kommunalpolitik umrissen. „In Ulm sprudelt das Geld. Umso verwunderlicher, dass so viele Menschen keine bezahlbaren Wohnungen finden“, sagte die 61-Jährige. Für mehr sozialen Wohnungsbau und für so genannte Milieuschutz-Satzungen wolle sie sich deshalb vor allem einsetzen. Auch bei der Umwelt- und Klimapolitik sieht sie lokale Ansatzpunkte, Projekte zu Dachbegrünungen etwa. Gegen geplante Abholzungen wie am Oberen Eselsberg – dort soll in einem Waldstück Platz für neue Uni-Forschungsgebäude geschaffen werden – lehnt sie ab. „Batterieforschung ist zwar super fürs Klima. Aber dass dafür klimaschützende Bäume geopfert werden sollen, geht überhaupt nicht.“

Ebenfalls ein Linken-Anliegen: Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr. Als wesentliche Punkte nannte Glathe-Braun ein modifiziertes Tarifsystem auch im Landkreis und „Bürgerbusse“, die die kleinen Ortschaften anfahren.

Schiele will sich insbesondere für Kinder finanziell schwacher Eltern stark machen: Die Kinder sollen kostenlose Schülertickets und freien Eintritt in kulturelle Einrichtungen erhalten. Ihren zweiten Listenplatz erhielt sie mit klarer Mehrheit: 11 Ja, 2-Nein-Stimmen und eine Enthaltung.