ÖPNV Linie 2: Techniker arbeiten an Lösung

Ulm / Christine Liebhardt

Auch am Dienstag konnten die Probleme auf der Strecke der neuen Straßenbahnlinie 2 (wir berichteten) noch nicht vollständig gelöst werden: Weil die Ampelanlagen nicht richtig funktionieren, kam es immer wieder zu Verspätungen zwischen fünf und zehn Minuten. „Die Techniker sind mobilisiert“, sagte Bernd Jünke, Pressesprecher der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm auf Nachfrage. Es würden sowohl Mitarbeiter der SWU, der zuständigen städtischen Abteilung sowie des Herstellers, der für die Bedienung der Ampelanlagen zuständig ist, an der Lösung arbeiten. „Das Thema ist noch nicht endgültig gelöst.“

Das Problem: „Die Synchronisation der Signale ist gestört“, erläutert Jünke. Sprich: Die zeitliche Abstimmung zwischen den Lichtsignalen für die Weiterfahrt der Straßenbahn und der Weichenstellung funktioniert nicht. Diese Daten müssten erstens ankommen und zweitens richtig weiterverarbeitet werden. Es gebe nicht die eine zentrale Störung, sagt Jünke. Die Kreuzung am Theater sei aber die komplexeste. Wann die Störungen behoben sein werden, sei nach wie vor unklar. „Das dauert, bis sich so was wieder beruhigt.“

Verkehr normalisiert sich

Nichtsdestotrotz hat sich der Verkehr auf der Linie 2 gestern einigermaßen normalisiert. Seit Betriebsbeginn am Dienstagmorgen fährt die Linie auch wieder durchgängig als Straßenbahn. Der Schienenersatzverkehr zwischen Botanischem Garten und Science Park II, den die SWU am Montag eingesetzt hatten, um die Verspätungen in Grenzen zu halten, wurde eingestellt. Dies solle so bleiben. Jünke weist darauf hin, dass am Montag der durch den Bahnstreik bedingte zusätzliche Autoverkehr eine weitere Belastung gewesen sei, welche die schon bestehenden Probleme mit den Ampeln noch verkompliziert habe.

Die Stadtwerke halten jetzt vier zusätzliche Straßenbahnwagen bereit. Sie sind gedacht als Reserven, um Verspätungen aufzufangen oder zu begrenzen, und um die Linie 2 im einsetzenden Feierabendverkehr zu verstärken. Je eine zusätzliche Tram steht an den beiden Endhaltestellen am Schulzentrum Kuhberg und am Science Park II bereit. Zwei weitere warten am Kreisverkehr an der Helmholtzstraße (oberhalb der Haltestelle Botanischer Garten) auf den Einsatz. Dort befindet sich eine Wendeschleife, durch die einzelne Abschnitte auf der Strecke verstärkt werden können.