Bauarbeiten Linie 2: Nächtliche Sperrungen in der Olgastraße

Ulm / swp

In der Nacht von Mittwoch, dem 16.05. ab etwa 21.30 Uhr, auf Donnerstag, 17.05., wird die Olgastraße in Fahrtrichtung Oststadt zwischen dem Hauptbahnhof und der Wengengasse kurzzeitig gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Fahrtrichtung über die Straßenbahntrasse geleitet. Der Verkehr in Richtung Hauptbahnhof wird nicht eingeschränkt.

In der Nacht von Donnerstag, 17.05., ca. 21.30 Uhr, auf Freitag, 18.05., wird die Olgastraße in Fahrtrichtung Oststadt von der Wengengasse bis zur Tiefgarage Salzstadel ebenfalls kurzzeitig voll gesperrt. Die Gegenrichtung ist hiervon nicht betroffen und kann wie gewohnt in Richtung Hauptbahnhof fahren.

In der Nacht von Freitag, 18.05., ca. 21.30 Uhr, auf Samstag, 19.05., ist die Olgastraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof zwischen der Tiefgarage Salzstadel bis zur Neutorstraße kurzzeitig voll gesperrt.

Es werden jeweils lokale Umleitungen ausgeschildert. In all diesen Nächten findet Schienenersatzverkehr statt.