Bauarbeiten Linie 2: Aufstellung der Fahrleitungsmasten

Ulm / swp

Die Bauarbeiten für die Straßenbahnlinie 2 steuern in großen Schritten auf die Zielgerade zu. Auf der Baustelle am Kuhberg werden erneut die nächtlichen, verkehrsarmen Stunden genutzt, um Fahrleitungsmasten aufzustellen, was leider mit einer gewissen Beeinträchtigung durch Lärm verbunden sein kann.

Welche Arbeiten stehen an?

Es geht um die Aufstellung der Fahrleitungsmasten an der Römerstraße.

Wo und wann?

- In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 11./12. Juli ab ca 22 Uhr.

- In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 12./13. Juli ab ca 22 Uhr.

Betroffen sind die Abschnitte Allewinder Weg bis Schaffelkinger Weg und Robert-Dick-Weg bis Warndtstraße.