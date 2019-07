Wegen der restlichen Bauarbeiten an der Straßenbahnlinie 2 in Ulm muss ab Montag, dem 22. Juli 2019, die Lise-Meitner-Straße im Science-Park II gesperrt werden.

Die Sperrung in der Lise-Meitner-Straße betrifft die östliche Fahrbahn im Abschnitt zwischen dem kleinen Kreisverkehr und dem P&R-Parkplatz an der Endhaltestelle der Linien 2 und gilt von Montag, 22. Juli bis voraussichtlich zum Abend des Samstag, 27. Juli 2019. Anlass dafür ist der Einbau der Asphaltdecke. Die Zufahrt zum P&R-Parkplatz ist über Berliner Ring und Wilhelm-Runge-Str. gewährleistet. Der Bus der Linie 15 wird in diesem Zeitraum über den Berliner Ring fahren, von dort zum Science Park und über die Lise-Meitner-Straße (stadteinwärts) zurück auf die bisherige Route. Die Zu- und Ausfahrt zum Gebäude Lise-Meitner-Straße 16 erfolgt über den P+R Parkplatz bzw. den nicht abgesperrten Bereich der Lise-Meitner-Straße.

