Es ist noch nicht ganz geschafft: Für die Straßenbahn Linie 2 hat die Stadt Ulm immer noch Restaufgaben zu erledigen. Die Folge sind Straßensperrungen in der Weststadt.

Wie die Stadt Ulm am Mittwoch bekanntgab, muss der südliche Teil der Beyerstraße nochmals voll gesperrt werden. Einschränkungen stehen ebenfalls an der Elisabethenstraße an.

Hier die Maßnahmen an der Linie 2 im Detail:

Die Sperrung an der Beyerstraße betrifft den Abschnitt zwischen zwischen Römer- und Zinglerstraße, gilt ab Montag, 8. Juli, und dauert voraussichtlich bis Mitte September 2019.Während dieser Zeit stehen in diesem Bereich öffentliche Parkplätze nicht zur Verfügung. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Eine weitere Sperrung folgt ab Montag, 15. Juli in der Elisabethenstraße: Diese wird zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Römerplatz. Die Untere Römerstraße wird in diesem Abschnitt Richtung Römerplatz zur Sackgasse, die Umleitung erfolgt über die Wörthstraße.

Es gebe jedoch auch eine positive Nachricht, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung: Der bislang noch gesperrte Abschnitt der Beyerstraße zwischen Stephan- und Römerstraße ist ab dem 8. Juli wieder uneingeschränkt befahrbar.

Um welche „Restaufgaben“ handelt es sich genau?

Anlass für die Sperrungen sei unter anderem die Herstellung von Ersatzparkplätzen und die Änderung des Straßenquerschnitts. Auch in der Einmündung zum Römerplatz stünden noch „finale Arbeiten“ an.

