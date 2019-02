Straßenbahn entgleist Ulm: Unfall der Linie 1 mit sieben Verletzten

Heftiger Unfall mit sieben Verletzten in Ulm: Eine Straßenbahn der Linie 1 ist am Samstag entgleist. Die Bergung der Bahn dauerte bis in die Nacht an - SEV war bis Sonntag im Einsatz.