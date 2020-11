wegen der zweiten Corona-Welle : Restaurants, Cafés und Bars müssen bis mindestens Ende November zubleiben. Inundbieten zahlreiche Gastwirte deshalb einen Lieferdienst an. Um die krisengebeutelten Gastronomen zu unterstützen, listen wir alle Betriebe auf, die ihren Kunden Speisen und Getränke jetzt an die Haustür bringen. Wer mit aufgenommen werden möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Gastro“ an online-redaktion@swp.de