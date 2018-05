Ulmer Zelt Liefers liefert im Ulmer Zelt

Ulm / Von Lena Grundhuber

An dieser Stelle muss es mal gesagt werden: Es sind nicht immer nur die Teenager. Auch Menschen jenseits der 45 fuchteln wild mit den Smartphones über den Köpfen des Vordermanns herum, wenn ihr Idol die Bühne besteigt. Schließlich ist der Herr mit dem Hütchen praktisch direkt aus dem Fernseher gekommen, wo man ihn sonst am Sonntag antrifft. Dann trägt er Brille, Bärtchen und eine nervtötende Besserwisser-Attitüde vor sich her, heißt Professor Boerne und klärt Mordfälle im „Tatort“.

Genug öffentlich-rechtliche Prominenz jedenfalls, um den Eröffnungsabend des Ulmer Zelts mit rund 1000 Zuhörern voll zu kriegen. Auch Jan Josef Liefers dürfte klar sein, dass er seinem Alter Ego Boerne den ein oder anderen Zuhörer zu verdanken hat. Trotzdem: Heute trägt er Jeans statt Kittel, denn er spielt keinen Rechtsmediziner, sondern deutschen Pop mit seiner Band Radio Doria und stellt dabei das zweite Album „2 Seiten“ vor.

Von Binse zu Weisheit

Ein Titel, der durchaus politisch gemeint ist, darauf legt der Künstler wert: Weil der Ton der Auseinandersetzung hierzulande „mächtig rau“ geworden sei – was man von seiner Musik nicht behaupten kann, denn die soll ja erklärtermaßen klingen „wie eine Hand voller Glückskekse, die man in die Luft wirft“.

Nicht die schlechteste Beschreibung für das, was man zu hören bekommt: Songs, die musikalisch irgendwo zwischen Pop und Schlager hin- und herwippen und textlich auf dem oft so kurzen Weg von Binse zu Weisheit steckenbleiben. Da, „wo die Geister sich scheiden“, wo Abendlicht und blauer Augenblick einander an den Händen fassen, ohne Netz und doppelten Boden, aber wortlos verschworen. Muss man nicht mögen – doch je länger die Show läuft, desto runder gestaltet sie sich. Dank einer souveränen Band und eines Entertainers, der den Abend mit sicherer Hand emotional durchchoreografiert.

„Kinners, ich bin ja schon länger im Showgeschäft“, wird er noch selbstironisch erklären. Die Ironie bräuchte es nicht, denn zu dem Zeitpunkt hat er sein Publikum bereits nach allen Regeln der Unterhaltungskunst eingewickelt. Liefers liefert: kokettiert schamlos mit dem Alter (53), spielt hemmungslos den gut konservierten Lausbubencharme aus („Ich bin ja sowieso nicht erzogen“).

Richtig lustig wird es, wenn die Musiker im Stuhlkreis Anekdoten aus dem Iran erzählen und Stegreif-Reime zu ihrem Gastgeber-Ort zusammenblödeln. Reimen ist halt relativ bei einer Stadt, die sich höchstens auf „Mulm“ reimt. Aber irgendwas geht immer: „Das Ulmer Münster ist bei den Kirchen erste Wahl, doch fehlt ihm eine Kleinigkeit: der Liefers und der Prahl.“

Ja, Liefers nutzt den „Tatort“­-Bonus, aber gerne auch zum guten Zweck. Setzt seinen Namen, sein Gesicht – und ok, auch ein bisschen Kunstnebel – ein, um von den eigenen Kindern auf die Kinder in Syrien zu sprechen zu kommen. Und von Damaskus zurück in seine Heimat Dresden, aus der er das große deutsche „Nie wieder“ mitgebracht hat sowie die Erkenntnis, dass es ein Hauptgewinn ist, in Deutschland geboren zu sein – ein Fünfer im Lotto, von dem man durchaus etwas zurückgeben könne.

Ein bisschen Percussion und ein paar Ohrwürmer später sind die zweieinviertel Stunden überraschenderweise schon vorbei und Liefers scheint selbst genauso begeistert wie sein verschwitztes Publikum: „Es ist immer scheiße anzufangen“, ruft er, „aber dass es so schöne Scheiße wird!“