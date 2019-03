Ulm Warum werden all die Liebesschlösser entfernt?

Ulm / Jana Zahner, Rebecca Jacob

Liebesschlösser an Brücken sind für viele eine romantische Geste und ein Symbol für ewige Treue. Für die Stadt sind sie ein Sicherheitsrisiko.

Bei der Eisenbahnbrücke am Ulmer Ruder-Club Donau wurden alle Liebesschlösser entfernt, informiert uns eine Facebook-Nutzerin betroffen. Auch ihr eigenes. Das hat seinen Grund: „Sie beschädigen das Geländer“, sagt Marlies Gildehaus, Pressesprecherin der Stadt Ulm. Die Schlösser zerkratzen die Lackierung, so die Sprecherin. Das führe irgendwann dazu, dass das Geländer roste. „Auch das Gewicht ist ein Problem“, sagt Gildehaus.

Schlösser werden regelmäßig entfernt

Zwar sei der Trend, Liebesschlösser aufzuhängen, in Ulm nicht so populär wie in anderen Städten. Trotzdem werden die Schlösser regelmäßig entfernt, damit es nicht zu viele werden. Explizit verboten sei es nicht, Schlösser an (Brücken-) Geländern anzubringen. „Man braucht nicht für alles ein Verbot“, sagt die Pressesprecherin. Kein Liebespaar bekomme eine Rechnung für die Entfernung zugesendet.

Was passiert mit den Schlössern?

„Der Bauhof entsorgt die Schlösser“, erklärt Gildehaus, „also landen die wohl auf dem Recyclinghof im Altmetall.“ Theoretisch sind die Schlösser also nicht ganz verloren - aber natürlich werden sie bei der Entfernung geknackt und sind somit kaputt.

Den Paaren muss also klar sein: Ihr Symbol für ewige Liebe wird höchstens ein paar Monate hängen bleiben.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: