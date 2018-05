Wetter Trockenheit: Lieber viel, aber selten gießen

Ulm / Ulrike Schleicher

Der warme Sonnenschein und kühle Wind sind erfreulich, aber den Bäumen, Büschen und Pflanzen fehlt so langsam der Regen. Wir haben bei der Stadt und im Botanischen Garten der Uni nachgefragt.

Es gibt Leute, die haben dieses Frühjahr schon so oft gegrillt wie sonst den ganzen Sommer nicht. Klar, das Wetter könnte besser nicht sein. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint warm, der Wind kühlt angenehm ab. Wer wollte sich da beschweren? Wohl niemand, aber das anhaltende Sommerwetter hat neben einem starken Pollenflug so langsam auch Auswirkungen auf die Vegetation. Die Erde in den Beeten sieht nach grauem Geröll aus, Stauden sind nicht mehr frisch wie sonst um diese Jahreszeit und neu gesetzte Pflanzen lassen schnell die Köpfe hängen: Wasser fehlt.

Auch in den städtischen Anlagen. Dort habe man bereits alle verfügbaren Kräfte zum Gießen mobilisiert. „Wir sind mit zwei Gießwagen unterwegs“, lässt Franz Münch, Leiter der Abteilung Unterhalt beim Amt für Grünflächen in der Stadt, wissen. Insbesondere Pflanzkübel, der Rosengarten und der so genannte Wechselflor wie Tulpen bräuchten Wasser. Jungbäume und einige alte werden wie seit längerem mit Hilfe von Wassersäcken getränkt. „Da sind jeweils 75 Liter Wasser drin, das dann über acht Stunden hinweg abgegeben wird“, erklärt Münch. Dieses Jahr blühe alles stark und vor allem fast gleichzeitig, ist ihm aufgefallen. Dramatisch sei die Situation aber noch nicht, obwohl ein ausgiebiger Regen mal gut wäre. „Bloß kein Gewitter. Das nützt nicht viel.“

So sieht das auch Gärtnermeister Daniel Glöckler, der seit rund zwei Monaten den Botanischen Garten der Uni Ulm betreut. Immerhin 28 Hektar. Auch hier ist vieles schnell verblüht – die Pfingstrosen etwa – und auch hier haben die Gärtner ausnahmsweise begonnen, bestimmte Flächen wie den Rosen- und den Apothekergarten zu bewässern. Frisch gesetzte Pflanzen – „das machen wir immer montags und dienstags“ – werden natürlich ohnehin gegossen. Und Nutzpflanzen wie Fenchel, Kohl und Salat, die jetzt gerade ausgebracht werden. „Für Gurken sollte man eigentlich die anstehenden Eisheiligen abwarten, aber vermutlich gehen dieses Jahr die Temperaturen nicht mehr unter Null.“ Über Regen würde sich Glöckler freuen. Aber nicht wie am Donnerstag angekündigt nur kurz. „Das wäre nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.“

So sollte man auch nicht im eigenen Garten verfahren – was leider viele Leute machen, sagt Peter Zindl, technischer Leiter des Botanischen Gartens, aus Erfahrung. Denn so erziehe man Pflanzen zur Faulheit. „Sie sind auch nur Menschen.“ Wer sie täglich gieße, signalisiere: Hier gibt es immer Wasser. Die Folge sei, dass die Wurzeln mehr an der Bodenoberfläche nach Nahrung suchten anstatt weiter unten, wo die Erde lange feucht bleibe.

Wasser mehr als genug

Stellt sich noch die Frage: Wie sieht es in den Flüssen aus und mit der Trinkwasserversorgung? Darüber weiß Bernd Jünke, Sprecher der SWU, Bescheid. Ein Blick auf den Wasserstand der Donau zeigt: „Wir haben momentan 107 Kubikmeter pro Sekunde Wasserabfluss.“ Das sei mehr als genug. Niedrigwasser beginne bei 45 Kubikmeter pro Sekunde, erklärt Jünke.

Überhaupt sei Ulm bestens versorgt. Gefördert wird das Wasser in Spitzen-Trinkqualität in der Roten Wand in den Iller-Auen. „Die Stadt liegt in einem mächtigen Grundwasserbett, das von Donau und Iller gespeist wird.“ Selbst eine lang anhaltende Trockenheit wie im Sommer 2003 bereite keinerlei Engpässe.