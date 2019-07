Themen in diesem Artikel Lichterserenade Schwörmontag

Am Samstag findet die romantische Lichterschau in Ulm statt. Wo ihr nach der Lichterserenade rund um Ulm feiern gehen könnt, erfahrt ihr hier.

Es ist ein romantisches Spektakel am Samstag vor Schwörmontag – die Lichterserenade. Bei Einbruch der Dunkelheit werden tausende Lichter die Donau runtergeschickt und findet in einem abschließenden Feuerwerk seinen Höhepunkt. Und was danach? Wir haben für euch die besten Partys in und um Ulm gefunden.

Im Rockside könnt ihr auf drei Floors zu den besten Songs aus den 90s feiern. Wer auf Rollschuhen anrollt, kommt gratis rein.

Wer zu den besten Hip Hop und House Beats tanzen will, ist im Myer's Club genau richtig.

Direkt nach der Lichterserenade könnt ihr in der Frau Berger zu Trap, Newschool und Hip Hop die Nacht durchfeiern.

Im Rules Club könnt ihr auf der Balkan Party die Hüften schwingen.

Im Gleis 44 tanzt ihr zu Hip Hop und Techno und später könnt ihr eine Mitternachtsvernissage genießen.

Im Eden macht diesen Samstag Benjamin Fröhlich mit seinem neuen Album Amiata Stop und feiert mit euch die ganze Nacht.

Auch in den Kultkneipen Trödler Abraham , Hinteres Kreuz und in der Kulisse könnt ihr bis in die Morgenstunden feiern und tanzen.

