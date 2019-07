Themen in diesem Artikel Lichterserenade Schwörmontag Schwörwoche

Die romantische Lichterserenade am Wochenende vor dem Schwörmontag ist ein Highlight der Schwörwoche. Seit 1967 gibt es die Lichtersereande und in ihrer über 50-jährigen Geschichte musste sie nur zweimal wegen schlechten Wetters abgesagt werden. Wie sieht in diesem Jahr aus? Können wir uns auf einen lauen Sommerabend freuen oder sollte der Regenmantel mit eingepackt werden?

Wetterprognose für die Lichterserenade

Gute eine Woche vor der Veranstaltung sind Wettervorhersagen natürlich noch etwas vage. Für Samstag, 20. Juli, gibt der Deutsche Wetterdienst für Baden-Württemberg ein Temperaturspektrum von 25 bis 32 Grad an. Kachelmannwetter rechnet für Ulm mit Werten zwischen 14 und 30 Grad, mit leichter Bewölkung, dafür aber trocken.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wie sich das Wetter weiter entwickelt!

