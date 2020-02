An einigen Stellen in Söflingen ist es abends und nachts zu dunkel, meinen die FWG-Stadträte Reinhold Eichhorn, Norbert Nolle und Karl Faßnacht. Der Klosterhof sei zwar grundsätzlich ausreichend ausgeleuchtet, nicht aber im Bereich der so genannten Krippe. Der Weg entlang der Pferdetränke werde von vielen Radlern und Fußgängern genutzt und sollte besser beleuchtet werden.

Dunkelheit bringt Feuerwehr in „gefährlichen Situationen„

Gleiches gelte für den Fußweg von der Mühlstraße in Richtung Einsteinstraße. Den Weg nutzen Feuerwehrleute auf dem Weg zum Feuerwehrgerätehaus, auch im Einsatzfall, wenn es schnell gehen muss. Wegen der schlechten Beleuchtung sei es bereits zu „gefährlichen Situationen“ gekommen, weil herumliegende Gegenstände oder Eisglätte nicht rechtzeitig zu erkennen seien.