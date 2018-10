Bauarbeiten Letzte Sperrung in der Ulmer Innenstadt

Einschränkungen durch weitere Baustellen

Einsteinstraße Noch bis Ende Oktober sind Einsteinstraße und Herrlinger Straße in der Weststadt nur stadteinwärts befahrbar. Stadtauswärts empfiehlt die Stadt die Umleitung über die Blaubeurer Straße. Die Kreuzung Jägerstraße ist für Autofahrer passierbar, die Kreuzung Magirusstraße nur Richtung Blaubeurer Straße. Es wird im Mehrschichtbetrieb gearbeitet, um die Sanierung innerhalb von zwei Wochen abzuschließen. Radler können weiter in beide Richtungen fahren.

Syrlinsteg Fußgänger sind von der Schließung des Syrlinstegs über die Bahngleise zwischen Michelsberg und Neustadt betroffen. Der neue Steg soll ab 23. November begehbar sein. Die Erneuerung des Stegs hat an zwei Tagen auch Auswirkungen für Autofahrer. Die Schwabstraße am Michelsberg ist von Freitag, 26. Oktober, 18 Uhr, bis Samstag, 27. Oktober, 7 Uhr voll gesperrt und am restlichen Samstag mit Ampelregelung einspurig befahrbar. Ganz für den Verkehr gesperrt wird die Schwabstraße noch einmal, wenn der neue Steg eingehoben wird: am Freitag, 2. November, ab 18 Uhr bis Samstag 3. November, 7 Uhr.