Axel Hacke macht es sich im Sessel bequem. „Der Abend ist denkbar einfach strukturiert“, sagt er. Vorlesen, Pause, Vorlesen, Signieren, Reden, das war‘s. „Es hat bisher überall funktioniert.“ Das Publikum lacht. „Sie lachen ja leicht“, reagiert er trocken. Der Schriftsteller und Kolumnist ist am Mittwochabend zu Gast im vollbesetzten Roxy. Sein Konzept „Axel Hacke liest und erzählt“ funktioniert auch in Ulm.

Das mag unter anderem daran liegen, dass bei ihm kein Abend wie der andere ist. Welche Texte bei den Lesungen des 64-Jährigen drankommen, weiß davor niemand so genau. Er anscheinend auch nicht. Aktuell steht sein neuestes Buch im Fokus: „Wozu wir da sind: Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben“. Hackes Pro­tagonist schreibt eigentlich Nachrufe für die Zeitung, „also wenn die Sache wirklich gelaufen ist“. Seine „Toten der Woche“ sind ein voller Erfolg. Nun muss er aber eine Geburtstagsrede halten – und beginnt nachzudenken. Über das Glück, das Scheitern und den Sinn des Lebens. Nicht jedes Gedankenspiel ist dabei unbedingt neu oder originell, dennoch hört man Hacke gerne zu. „Wemut kommt von A nach D, dann zurück nach C, dann nochmal zu A und dann vielleicht zu B“, erklärt er. Der Autor und sein Alter Ego scheinen sich hierbei sehr ähnlich zu sein.

Eine „sehr großartige“ Kolumne

Axel Hacke verzieht keine Miene. Nur manchmal huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Er liest und erzählt. Philosophiert über Kühlschränke, den Partnerschafts-Passiv („Es müsste mal aufgeräumt werden“) und die Badehose von Prinz Charles. Blödelt über die komplizierte deutsche Sprache. Gibt eine „sehr, sehr großartige“ Kolumne im Stil von Donald Trump zum Besten. Und wirbt für eine demokratische Debattenkultur. Locker, leicht und trotzdem bissig. Seine Kolumne im SZ-Magazin, so versichert er am Ende, wird immer erscheinen – „auch am Freitag nach dem Weltuntergang“. Die Themen gehen ihm nicht aus: „Es gibt immer etwas sehr Interessantes zu erzählen.“ Stimmt.