Leseraktion: Fotos von der Straßenbahn gesucht

ruk

Lange ist’s nicht mehr hin, dann geht die Linie 2 an den Start. Am Sonntag, 9. Dezember, fährt die Straßenbahn nach zig Jahren wieder auf den Kuhberg und zum ersten Mal überhaupt auf den Eselsberg. Zeit, um auf 121 Jahre Straßenbahn-Geschichte zurückzublicken – beispielsweise mit einer Postkarte vom Münsterplatz mit Tram anno 1909. Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, Fotos von der Ulmer Funkenchaise? Bitte schicken Sie Ihre Bilder unter E-Mail leseraktion@swp.de oder per Post SWP, Frauenstraße 77, 89073 Ulm, zu. Die besten Fotos werden prämiert.