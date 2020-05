Maria Dürselen (63) aus Ulm hat diese Geschichte geschrieben:



Wie es sich anfühlt

Niemand hätte geahnt, dass es so kommen würde, als vor wenigen Monaten noch alles in der Planung war. Das konnte jedoch auch niemand ahnen, da nicht nur der kleine Kreis der unmittelbar Betroffenen, sondern die ganze Welt zu diesem Zeitpunkt noch völlig ahnungslos war.

Aber ich erzähle Ihnen die Geschichte von Ela und Ben lieber der Reihe nach.

Nach mehreren guten Jahren des sicheren und unaufgeregten Zusammenlebens kamen beide überein, dass es nun an der Zeit sei ihre Beziehung zu legalisieren. Ela, die aus sehr betuchtem aber stockkonservativen Elternhaus stammte, hatte an Ben schon von Beginn an seine eher lockere und unbekümmerte Art gemocht, stand sie doch in wohltuendem Gegensatz zu den steifen Manieren ihrer Kreise. Außerdem passte Ben noch so gerade zu der Vorstellung, die ihre Eltern vom Zukünftigen ihres einzigen Kindes hatten.

Ben hingegen hatte stets versucht, den kleinen Verhältnissen seines Elternhauses zu entkommen. Ela, die er aufrichtig zu lieben glaubte, schien ihm da mit ihrer vornehmen Herkunft als perfekter Glücksgriff für seine Pläne. Ehrgeizig arbeitete er sich bei einer großen Bank nach oben, um sich in ihren Augen und den Augen ihrer Familie zu beweisen, dabei ließ er keine Gelegenheit aus, Ela nach Strich und Faden zu verwöhnen.

Die geplante Hochzeit wurde von Elas Eltern gesponsert, kurzum: Geld spielte keine Rolle. Bevor das rauschende Fest der kirchlichen Hochzeitsfeier stattfinden sollte, war die standesamtliche Hochzeit für den Advent im kleinen Kreis geplant. Ela stürzte sich mit Feuereifer in die Vorbereitungen, natürlich mit tatkräftiger Unterstützung der besten Hochzeitsplanerin der Stadt. Kurz vor dem Standesamt-Termin geschah es dann, Ela rutschte auf glattem Gehweg aus und verletzte sich dabei derart, dass ihr Fuß für Wochen ruhiggestellt werden musste.

Sie waren gezwungen, den Termin auf das kommende Jahr zu verschieben. Ben kümmerte sich rührend um Ela, die von so viel Kümmern zu ihrer eigenen Verwunderung zunehmend genervt war. Hatte sie das vorher nicht wahrgenommen? Ben hatte das Verhalten ihrer Eltern angenommen, schwärmte von deren Wertvorstellungen und dem, was sie im Leben erreicht hatten. Ela spürte nichts mehr von seiner anfänglichen Lockerheit, das durfte doch nicht wahr sein! Mehr und mehr fühlte es sich für sie falsch an, Bens Frau zu werden.

Nach dem Motto „Es darf nicht sein, was nicht sein kann“ verdrängte sie ihre Gefühle, zumal sie ihm gegenüber ein wahnsinnig schlechtes Gewissen hatte, wo er sie doch so auf Händen trug.

Wieso musste sie gerade jetzt immer wieder an Tom denken? Er war Bens Vorgänger, fand aber als zukünftiger Journalist und erklärter Weltenbummler in den Augen ihrer Eltern keine Gnade. Warum hatte sie sich ihren Vorstellungen so einfach unterworfen? Ach, Unsinn weiter darüber nachzudenken, das alles war jetzt Jahre her und Tom sicher irgendwo auf der Welt glücklich verheiratet.

Nach ihrer Genesung dachten sie und Ben über einen neuen Standesamt-Termin nach. Ela gefiel der Termin Anfang April, und so legten sie ihn fest. Ungeachtet dessen wurden ihre anfangs noch leisen Zweifel („Es fühlt sich nicht richtig an, ihn zu heiraten“...) immer lauter.

Dann kam Corona, ein Virus, das bis dahin noch kaum jemandem näher bekannt war, Feierlichkeiten jeglicher Art – es sei denn, man wollte alleine feiern – waren verboten, das öffentliche Leben wurde lahmgelegt. Der Anruf vom Standesamt kam an einem sonnigen Nachmittag, die sympathische Männerstimme klärte Ela gerade freundlich über die momentanen Gegebenheiten auf, als sie mitten im Satz stockte: „Bist du das, Ela? DIE Ela Hinzen? Hier ist Tom!“ Ela klammerte sich an ihr Handy wie eine Ertrinkende: „Tom? Tom Siewers? Bist du Standesbeamter geworden?“ Sein melodisches Lachen weckte sofort alte Erinnerungen in ihr. „Nein“, sagte er, „ich helfe hier nur aus, da so viele Mitarbeiter zurzeit in Quarantäne sind. Als ich vor ein paar Tagen hier anrief, weil mir noch Unterlagen für meine Scheidung fehlten, fragte mich der Amtsleiter, ein Freund meines Vaters, ob ich hier nicht ab und zu Telefondienst machen könne. Als Reisejournalist kann ich wegen der Coronakrise zurzeit sowieso nicht arbeiten.“

Ela schluckte hörbar. „Und du, du willst in den Stand der Ehe treten?“ Nein, dachte Ela, das will ich ganz bestimmt nicht. Locker hörte sie sich sagen: „Wenn du Zeit und Lust hast, etwas mit mir zu trinken, erzähle ich dir darüber.“ Tom konnte seine Freude kaum verbergen: „Sehr gerne!“, sagte er mit Nachdruck. Ela sah mit einem Mal ganz klar, und es fühlte sich so richtig an!