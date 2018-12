Wissen Lernen, bei Stress gelassen zu bleiben

Ulm / Carolin Stüwe

„Mach’ deinen Vortrag doch selber“, sagte ein junger Mann. Was war passiert beim bis dahin interessanten und durchaus auch unterhaltenden Vortrag über Resilienz? Referent Dr. Denis Mourlane wollte kurz zuvor bei der Weiterbildungsreihe der SÜDWEST PRESSE, „Vorsprung durch Wissen“, fünf willkürlich ausgewählte Teilnehmer ans Mikrofon bitten. Dabei sollte jeder offen sagen, wo er noch Schwächen hat bei der Resilienz, also der Fähigkeit, in schwierigen Situationen gelassen zu bleiben.

Die angespannte Atmosphäre am Donnerstagabend im voll besetzten Stadthaus währte aber nicht lange, denn jene Aufforderung stellte sich als Bluff heraus, – um bei allen 300 Zuhörern Emotionen auszulösen. Als Folge der allgemeinen Erleichterung gaben Vereinzelte dann gerne preis, was sie im ersten Moment gedacht hatten, nachdem Mourlane Druck aufgebaut hatte. Der oben erwähnte Mann hatte leichten Ärger verspürt, eine Frau war kurz in Panik geraten: „Was würde ich dann bloß sagen?“ Eine andere Zuhörerin indes war schon weiter mit der Resilienz. Sie hatte gelassen für sich entschieden: „Dann mache ich es eben.“

Man sollte auch in Stresssituationen optimistisch und zielorientiert bleiben, sagte Mourlane. Natürlich könne solch ein Fels in der Brandung auch mal schwach werden, aber er finde dann schnell wieder zurück zu seiner Balance. Denn so jemand sei selbstbewusst, zufrieden und „positiv egoistisch“, was wiederum wichtige Faktoren sind für Erfolg, Gesundheit und Zufriedenheit. Da habe Burnout keine Chance.

Aber wie erlangt oder trainiert man dieses Verhalten? Indem man mit Menschen spricht, die bereits gelassen reagieren. Indem man seine psychologischen Grundbedürfnisse ernst nimmt, die da sind: Bindung/Liebe, Sicherheit, Wertschätzung, Freiheit und Lustgewinn. Spaß zu haben sei sehr wichtig, „denn fürs geliebte Hobby muss man nicht viel Energie aufbringen“, sagte der Unternehmensberater Mourlane, der schon viele Menschen erlebt hat, bei denen nur die Karriere zählt und psychische Widerstandskraft dringend notwendig wäre.

Resilienz bedeute aber auch, dass man Situationen entweder akzeptiert, sie verändert oder ganz verlässt. „Aber reden Sie erst mit Ihrem Mann, dass er die Schuhe aufräumt, bevor Sie sich scheiden lassen“, scherzte Mourlane. Für mehr Optimismus gab der Coach den Teilnehmern noch mit auf den Heimweg, sich zu überlegen, „welche drei schönen Dinge habe ich heute erlebt?“ Leises Gemurmel einer Zuhörerin: Mein Chef hat mir „Vorsprung durch Wissen“ bezahlt. Ich musste doch nicht ans Mikro. Ich war vorher noch Glühwein trinken auf dem Weihnachtsmarkt.