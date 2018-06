Wechsel Leiterin für die Bosch-Schule

Ulm / uwe

Nach 23 Jahren bekommt die größte berufliche Schule Baden-Württembergs einen neuen Leiter – genauer gesagt eine Leiterin. Die 50-jährige Anne-Katrin Gräber übernimmt das Amt an der Robert-Bosch-Schule von Gerhard Braunsteffer, der zum Ende des Schuljahres in Pension geht.

Anne-Katrin Gräber war zuletzt sechs Jahre lang Referentin am Kultusministerium in der Abteilung berufliche Schulen. Die Diplom-Ingenieurin für Verfahrenstechnik hat drei Lehrbefähigungen: Für Metallbautechnik und Chemie sowie zusätzlich für Mathematik. Zwischen ihrer Lehrtätigkeit und dem Wechsel 2012 ans Ministerium war sie auch noch am Landesinstitut für Schulentwicklung beschäftigt. Sie kennt den Schulbetrieb demnach von verschiedenen Seiten.

Gerhard Braunsteffer wird am 19. Juli, 15 Uhr, verabschiedet. Zugleich wird Anne-Katrin Gräber ins Amt eingeführt.