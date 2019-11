Die kleine Boutique verschwindet. Statt vorweihnachtlicher Deko zeigen die Schaufenster von immer mehr kleinen Modeläden in der Ulmer Innenstadt derzeit knallige Schilder mit Prozentzeichen, weisen auf den Räumungsverkauf hin. Die Gründe der Inhaber, ihr Geschäft aufzugeben, sind vielfältig: Ausbleibende Kunden, steigende Mieten, Konkurrenz durch den Onlinehandel.

Ob ein Fachgeschäft bestehen kann oder nicht, entscheidet auch der einzelne Kunde mit seinem Kaufverhalten. Das Schnäppchenangebot, im Internet schnell in den Warenkorb geklickt, verhindert, dass die Verkäuferin im Modeladen um die Ecke etwas verdient. Wer online shoppt, hilft außerdem mit, die Innenstädte zu verstopfen, dank der permanenten Paketlieferung. Wer online shoppt, trägt zur Verödung der Innenstädte bei. Denn wenn der inhabergeführte Fachhandel geht, geht Vielfalt verloren. Dafür breiten sich Ketten aus, es boomen Gastronomie und Dienstleister, zu sehen etwa um den Münsterplatz. Deswegen ähnelt sich das Kaufangebot in immer mehr Städten.

Geschickte Stadtplanung macht Stadt lebenswert

Verantwortung hat auch die Stadtverwaltung, die Erlebnisshopping fördern kann und damit eine lebenswerte Stadt. Erlebnis ist auch, ob man durch eine Stadt flanieren kann. Dafür müssen Konzepte her. Eines könnte sein: Fußgängerzonen ausweiten, Autos raus aus Gassen, in denen es viel zu eng zugeht wie in der Herrenkellergasse oder hinter dem Münster in der Kramgasse. Dort ist Flanieren Fehlanzeige, stattdessen muss jeder gucken, dass er nicht von drängelnden Autos angefahren wird. Die Stadt könnte überlegen, den kostenfreien Nahverkehr auszuweiten, wie er jetzt samstags angeboten und von Leuten gern genutzt wird. Geschickte Stadtplanung macht die Stadt lebenswert, zu der kleine Läden gehören.

Verantwortung fürs Laden­sterben haben auch manche Vermieter, die nicht genug abkassieren können und so die Inhaber finanziell unter Druck setzen. Verantwortung haben auch Ladeninhaber selbst, die sich fragen müssen, ob ihr Sortiment wirklich interessant ist und ob Verkäuferinnen freundlich oder nicht doch manchmal pampig auf Kunden reagieren. Wer auf bewährte Tugenden im Verkauf setzt – tolle Ware, angenehme Verkäufer –, hat auch Kunden im Laden. So macht Einkaufen Spaß. Dann bleibt auch die Innenstadt lebendig.