In mehreren Häusern der Ulmer Wohnungsbaugesellschaft (UWS) sind bei einer Routinekontrolle „hohe und erhöhte Legionellenwerte“ gefunden worden. Dies passiere zum ersten Mal in UWS-Gebäuden, teilte Geschäftsführer Frank Pinsler am Freitag mit. Dennoch bestehe keine Gesundheitsgefahr für die Mieter. Die Prüfung hatte vor zwei Wochen stattgefunden – „das Ergebnis bekamen wir am Donnerstagabend“, sagte er auf Anfrage.

Bei den betroffenen Häusern handelt es sich um zwei in Wiblingen (Erenäcker) mit 16 Wohnungen sowie 58 Wohnungen in Gebäuden in der Wörth,- Seydlitz und Yorckstraße (Weststadt). „Im Objekt Erenäcker wurden hohe Werte bei der Prüfung eines einzelnen Waschbeckenauslasses entdeckt“, konkretisiert Pinsler. Und zwar mehr als 30.000 koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter (KbE) wie es genannt wird. Das Waschbecken sei nicht oft benutzt worden, das Wasser stehe also lange in der Leitung, erklärt er die Ursache. Alle anderen Entnahmestellen im Haus seien ohne Befund, es liege also nicht an der zentralen Warmwasseraufbereitung. In den Gebäuden in der Weststadt seien an drei Waschbecken erhöhte Werte zwischen 104 und 6200 KbE gefunden worden. Auch hier seien alle anderen Entnahmestellen ohne Befund.

Microfilter für die Duschen

Es seien umgehend Sofortmaßnahmen beschlossen worden, so Pinsler weiter. In Zusammenarbeit mit dem staatlichen Gesundheitsamt, das informiert wurde, sind am Freitag die ersten Schritte eingeleitet worden. So wird die UWS mit einem Sanitärbetrieb die Leitungen in den Wiblinger Gebäuden spülen lassen, „die Vorlauftemperatur auf 70 Grad erhöhen und die Armatur des betroffenen Waschbeckens austauschen“. Ein Problem bereiten die Duschen, für die man vorsorglich Microfilter einbauen lassen will. Es sei nicht klar, ob man sie noch vor den Feiertagen bekomme, sagt Pinsler. Wenn nicht bedeute das: Ein Duschverbot für alle 16 Wohnungen, was natürlich unangenehm wäre.

In den 58 Wohnungen in der Weststadt sind die gleichen Maßnahmen vorgesehen, nur Microfilter brauche es nicht. Mitarbeiter der UWS seien vor Ort und informierten die Bewohner persönlich, so der Geschäftsführer. Für eine vollständige Freigabe des Leitungsnetzes sei eine erneute Probennahme und Nachprüfung notwendig.

Legionellenfunde in der Region

Es ist nicht der erste Legionellenfund in Ulm und Umgebung. Ende 2009 brach in Ulm eine der größten Legionellen-Epidemien Deutschlands aus. Im lauwarmen Wasser einer neu installierten Nasskühlanlage auf dem Dach des Telekom-Gebäudes am Hauptbahnhof hatten sich die hochinfektiösen Bakterien vermehrt. Eine oder mehrere Tröpfchenwolken hingen tagelang tief über der Stadt, 64 Menschen erkrankten. Sechs starben an den Folgen.

2012 wurde nach Kontrollen bekannt, dass die Wasserleitungen im Donaucenter in Neu-Ulm extrem mit Legionellen belastet sind. Über Monate hinweg konnten die Bewohner nicht duschen.