Umweltfreundliches Handeln rückt zunehmend in den Fokus der Gesellschaft. Supermarkt-Ketten betonen ihre Verantwortung für den Klimaschutz, kleinere inhabergeführte Läden werben vermehrt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Die Anbieter wissen: Der Konsument wird kritischer. Viele haben keine Lust mehr auf Plastikverpackungen und nehmen eigene Behältnisse für Wurst, Fleisch und Käse mit. Ist ein plasikfreier Einkauf von frischen Waren auch in Ulm möglich? Wir haben bei fünf Adressen nachgefragt.

In der Rewe-Filiale am Donaustadion werden mitgebrachte Behälter auf Tabletts gestellt. Die Behälter dürfen jedoch nicht aus Glas oder Holz sein.

An der Frischetheke der Rewe-Filiale in der Ulmer Wielandstraße können Kunden ihre mitgebrachten Behältnisse geöffnet auf ein Tablett stellen. Der Rewe-Mitarbeiter befüllt die Boxen mit der gewünschten Ware und stellt sie wieder zurück aufs Tablett. Danach verschließt der Kunde die Box selbst und macht den Bon daran fest. Die Tabletts werden nach jeder Nutzung gereinigt. Aber aufgepasst: Rewe akzeptiert keine Behälter aus Glas oder Naturmaterialien wie Holz. Bei Glas sei die Gesundheitsgefahr bei einem Bruch zu hoch, Holz berge Hygienerisiken, da schon kleinste Rillen Verstecke für Krankheitserreger seien, sagt Pressesprecher Thomas Bonrath. Er empfiehlt Boxen aus Edelstahl.

Jürgen Ackermann von der Schönegger Käse-Alm packt alles außer Frischkäse in von Kunden mitgebrachte Boxen.

In der Schönegger Käse-Alm kann der Kunde nahezu alles in eigene Boxen packen lassen. Die einzigen Ausnahmen: Frischkäse und Aufstriche. Diese sind bereits portioniert in kleinen Dosen abgepackt und wandern so über die Theke. Jürgen Ackermann, der das Geschäft in der Herdbruckerstraße führt, freut sich über umweltbewusste Kunden. Er erklärt: „Ich mache sie beim Einkauf darauf aufmerksam, dass sich die Aromen von verschiedenen Käsesorten, die in derselben Box liegen, vermischen können.“ Wer sowohl milden als auch würzigen Käse kaufen will, sollte demnach zwei Behälter mitnehmen.

Bei Geydan-Gnamm können die Kunden alles in eigene Boxen füllen lassen.

Die Metzgerei Geydan-Gnamm bietet ihren Kunden ebenfalls die Möglichkeit, lästige Plastikverpackungen zu umgehen. Ähnlich wie im Rewe am Donaustadion stellen Kunden ihre Behälter auf ein spezielles Tablett, da die frischen Waren nicht über die Theke gereicht werden dürfen. „Wir fassen dadurch die Behälter nicht an, wenn wir sie befüllen, und geben sie dann wieder an die Kunden zurück. Die müssen sie dann auch selbst wieder verschließen“, sagt Mitarbeiterin Susanne Stötter. Befüllt werden die mitgebrachten Dosen mit allem, was die Kunden wollen. Ab nächster Woche gibt es in der Geydan-Gnamm-Filiale in der Platzgasse außerdem die Möglichkeit, die Waren in Glasbehälter packen zu lassen.

Bei Kaufland in der Blaubeurer Straße kann man seine Frischebox mit allem befüllen lassen. Nur bei eingelegten Waren wie Oliven macht der Discounter aus Hygienegründen eine Ausnahme.

Auch an der Frischetheke der Kaufland-Filiale in der Blaubeurer Straße können Kunden mit eigenen Behältern einkaufen. Aus hygienischen Gründen darf keine Ware über die Theke gereicht werden. Darum stellen die Kunden ihre eigenen Boxen auf die Theke und die Mitarbeiter legen die abgewogene Ware direkt ins Behältnis. Der Beleg wird auf dem Deckel befestigt. „Immer mehr Kunden kommen mit eigenen Boxen für Wurst und Käse“, sagt Mitarbeiterin Martina Roggelin. „Bei Fleisch und Fisch verzichten die meisten hingegen auf mitgebrachte Behälter, grundsätzlich ist es jedoch möglich auch diese Waren einpacken zu lassen.“ Kaufland-Pressesprecherin Andrea Kübler ergänzt: „Nur Waren wie eingelegte Oliven, bei denen die Mitarbeiter beim Umfüllen auf die Theke kleckern würden, werden in den ursprünglichen Plastikbehältern verkauft. Das wäre sonst zu aufwändig und unhygienisch.“

Balkan Feinkost Ulm verpackt grundsätzlich alles auf Wunsch in eigene Behälter. Bisher gebe es allerdings noch keine Nachfrage.

Natasa Monostori von Balkan Feinkost in der Neue Straße gibt an, dass man alles von der Frischetheke in eigene Behälter füllen lassen könne. „Das hat bei uns aber noch nie jemand verlangt“, fügt sie hinzu. Das meiste fülle sie daher in Plastikbehälter. Offenes Fleisch ist zudem größtenteils eingeschweißt.

