Katzenausstellung in Ulm Lebenslanges Ausstellungsverbot für zwei Züchterinnen

Katzenausstellung in Ulm

Ulm / Moritz Clauß

Zwei Züchterinnen sollen auf einer Ausstellung in Ulm unerlaubt Katzen verkauft haben. Verschiedene Aussteller werfen sich krasses Fehlverhalten vor. Es ist die Rede von betrunkenen Ausstellern und Mobbing.

Großen Ärger gab es auf der Katzenausstellung in Ulm. Die Ausstellung fand im Rahmen der Haustiermesse “Tier + Freizeit“ vom 19. bis zum 21. Oktober statt. Zwei Züchterinnen wurden vom Veranstalter auf Lebenszeit ausgeschlossen, weil sie während der Ausstellung unerlaubt Katzen verkauft haben sollen. „Es war bei dieser Ausstellung verboten, Tiere zu verkaufen“, sagt Anika Susann May-Leske vom Veranstalter „Crystal Palace Cat“. Eine der Frauen habe anscheinend Tiere ohne Kaufvertrag abgegeben.

Kritik aus Zwickau

Der Verein hat den Fall auf seiner Facebook-Seite beschrieben. Unter dem Beitrag merken mehrere Nutzer an, dass die besagten Züchterinnen schon mehrfach auf Ausstellungen negativ aufgefallen seien.

Tatsächlich bekam die Züchterin J. Appelfelder im September 2017 ein Ausstellungsverbot auf einer Rassekatzenshow in Zwickau. Das bestätigte ein Mitglied des Veranstalters – dem „Edelkatzenclub Zwickau/ Meerane“ – gegenüber der SÜDWEST PRESSE. Appelfelder habe damals Katzen verkauft, die offensichtlich jünger als 12 Wochen waren, was der Verein nicht dulde. Damals habe man auch andere Vereine über die unseriöse Züchterin informiert, heißt es.

„Die Veranstalter sind im Vorfeld davor gewarnt worden, diese Frau ausstellen zu lassen“, erklärt auch der Züchter Jens Zierz, der die Vorwürfe gegen Appelfelder und ihre Kollegin online auf seinem Blog gesammelt hat.

Vorwürfe vor Messe in Ulm bekannt

„Wir wussten das“, bestätigt Anika Susann May-Leske. Deshalb habe man im Vorfeld lange beratschlagt, ob man Appelfelder zur Ausstellung zulassen solle. „Sie hat sich bei uns gemeldet und erklärt, sie habe aus ihren Fehlern gelernt“, so May-Leske. Deshalb habe der Verein ihr eine zweite Chance geben wollen - und sie schließlich zugelassen.

Appelfelder widerspricht den Vorwürfen am Telefon vehement: „Wir haben tagsüber keine Katzen verkauft, sondern erst ab 18.30 Uhr“, sagt die Züchterin. Die Ausstellung sei da schon zu Ende gewesen. Über das Ausstellungsverbot habe sie niemand informiert. „Wir haben davon erst über Facebook erfahren.“

Hetze und Mobbing?

Dem Verein „Crystal Palace Cat“ wirft sie vor, sich nicht an die eigenen Regeln zu halten. Vereinsmitglieder hätten selbst tagsüber Katzen verkauft. In einem Hinterzimmer. Dass man jetzt so mit ihr umgeht, erklärt sie sich mit dem großen Konkurrenzkampf unter Rassekatzen-Züchtern.

Verschiedene Züchter erheben noch weitaus drastischere Vorwürfe gegeneinander. Teils bei Anfragen der SÜDWEST PRESSE, teils in sozialen Medien und auf Webseiten. Neben Steuerhinterziehung ist von gefälschten Impfausweisen und Betrug die Rede. Züchter sollen vollkommen betrunken auf Ausstellungen erschienen sein. Andere sprechen von Hetze, Hass oder Mobbing in der Szene. Und geben an, mehrfach von anderen Ausstellern bedroht worden zu sein.

Oft steht Aussage gegen Aussage. Die Züchter beteuern, dass das Wohl der Tiere für sie oberste Priorität habe. Doch wem geht es wirklich um die Tiere? Wem darum, Konkurrenten zu verleumden? Die Ereignisse rund um die Katzenausstellung in Ulm hinterlassen vor allem eines: viele Fragen.

