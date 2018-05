Straße Verkehrsplanung: Radweg über die B 10

Kreis Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Nach Brückenabbruch bei Burlafingen wird der Radverkehr mit einer Druckknopfampel über die Bundesstraße geführt.

Zwischen den Neu-Ulmer Stadtteilen Burlafingen und Steinheim hat das Staatliche Bauamt mit dem Abbruch der Brücke über die Bundesstraße 10 begonnen. Das ist der Start des umstrittenen vierspurigen Ausbaus der B 10. Der Autoverkehr wird großräumig umgeleitet. Was den Radverkehr betrifft, haben sich die Fachleute in Krumbach etwas Besonderes einfallen lassen: Radler werden mit einer Druckknopfampel über die stark befahrene Bundesstraße geführt. Diese Stelle wird täglich von rund 30.000 Fahrzeugen durchfahren.

Dem Vernehmen nach ist das Entsetzen über diese Lösung im Neu-Ulmer Rathaus ziemlich groß, auch wenn sich am Freitag dazu niemand offiziell äußern wollte. Denn eines ist klar: Diese Lösung wird bis Ende November dieses Jahres – so lange dauert der Brücken-Neubau – zu zwei großen Problemen führen. In Stoßzeiten staut sich der Verkehr auf der B 10 vor der Autobahnanschlussstelle bei Nersingen über mehrere Kilometer bis zur Breitenhofstraße. Was ein Grund dafür ist, dass dieser Abschnitt vierspurig ausgebaut werden soll. Wenn Radler für Rotlicht auf der Straße sorgen, dürfte das für zusätzlichen Rückstau sorgen.

Gefährlich, ja richtig lebensgefährlich kann es außerhalb der Stoßzeiten werden, wenn Autofahrer diesen Bereich gerne einmal mit 100 Kilometern pro Stunde und mehr passieren. Die Radverbindung von Burlafingen nach Steinheim wird tagtäglich von vielen Berufspendlern, Schülern und Freizeitaktivisten genutzt. Das Staatliche Verkehrsamt hat die Geschwindigkeit mit Schildern bereits auf 50 Kilometer beschränkt. Mehr wurde bislang aber nicht getan.

Jens Ehmke, der Leiter des Staatlichen Bauamts, selbst spricht von vergleichbaren Regelungen im Neu-Ulmer Stadtgebiet, aber auch davon, dass „die Situation nicht ohne ist“. Auch er scheint von dieser Druckknopfampel-Lösung nicht restlos überzeugt zu sein, wie am Rande der offiziellen Übergabe des neuen Kreisels zwischen Pfuhl und Burlafingen am Donnerstagnachmittag zu hören war. Man habe im Bauamt durchaus über eine provisorische Brückenkonstruktion nachgedacht, sagte er. Eine kurze Brücke hätte den Nachteil gehabt, dass man das Fahrrad über diese Konstruktion hätte tragen müssen. Eine Behelfsbrücke mit einer längeren Spannbreite sei „an den Kosten-Nutzen-Betrachtungen gescheitert“. Im Übrigen sei die Umleitung über die Bundesstraße mit der Neu-Ulmer Polizei abgesprochen gewesen.

So hofft Ehmke, dass der ursprüngliche Radweg nach dem Einbau der neuen Brücke über die B 10 deutlich vor November freigegeben werden kann. Danach soll es mit vorbereitenden Arbeiten für den vierspurigen Ausbau weitergehen. Es sollen auch Schutzzonen für Vögel und Zauneidechsen eingerichtet werden. Doch vorher wird am Dienstag über die Klage des BUND Naturschutz und eines Landwirts in München verhandelt.