Drei Dinge Leben ohne Abi ist möglich

Am Mittwoch starten in Baden-Württemberg die Abiturprüfungen an den allgemeinbildenden Gymnasien – wie gewohnt mit dem Fach Deutsch. Höchste Zeit, eine Schulleiterin zu befragen, wie es ihr damals erging. Martina Lutz (58), die Rektorin des Schubart-Gymnasiums, hat ihr Abitur 1979 am Richard-Wagner-Gymnasium in Baden-Baden abgelegt und erinnert sich vor allem an das Freiheitsgefühl nach den Prüfungen.

Drei Dinge, die Sie Abiturienten wünschen.

Ein gelassenes Umfeld, ein Quäntchen Glück, ganz viel Erfolg.

Drei Dinge, die Abiturienten möglichst nicht mit zu den Prüfungen mitbringen sollten.

Jogginghosen, weil Kleidung die innere Haltung bestimmt. Mehr als drei Tupperdosen Proviant. Einen Kater.

Drei Tipps für Schüler, wie sie vor Prüfungen ruhig Blut bewahren.

Die Abiturienten haben allen Grund, nach zwei Jahren Kurs­stufe mit Selbstvertrauen in die Prüfungen zu gehen. Sie schaffen das! Sich nicht anders verhalten als vor bisherigen Klausuren. Am Abend vorher ein bisschen Sport treiben.

Drei Abithemen, die Sie nicht mehr hören können.

Scheitern, Schuld, Lebenskrisen von männlichen Ich-Erzählern um die 50.

Drei außergewöhnliche Abithemen, die Sie gerne vorgeben würden.

Ein Leben ohne Abitur ist möglich. Ein Leben ohne Humor ist witzlos. Ein Leben ohne Veränderung ist keines.

Drei Erinnerungen an Ihre eigenen Abiturprüfungen.

Der Physikprüfer übernachtete in seinem Wohnmobil im Schulhof. Der Geschichtsprüfer trug während der mündlichen Prüfung einen Panama-Hut. Am Ende war alles halb so wild und das spontane Freiheitsgefühl grandios.

Drei Dinge, die wichtiger sind als das Abitur.

Gesundheit, Neugier auf sich selbst und die Welt, Flexibilität.