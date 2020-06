Solange es geht selbständig wohnen – dass wünschen sich doch die meisten Menschen. Betreutes Wohnen ist hier der Königsweg – das Appartement ist der private Rückzugsort, bei Bedarf kann man sich einfach Hilfe dazubuchen, ob im kulinarischen Bereich oder bei der Hausarbeit und der Wäsche. Die Nachfrage nach solchen Angeboten ist groß, deshalb wird die Seniorenresidenz Elisa nun eine zweite Einrichtung im aufstrebenden Dichterviertel westlich des Ulmer Hauptbahnhofs eröffnen.

Alles kann, nichts muss

Eröffnung ist am 1. August – Besichtigungen sind bereits Anfang Juli möglich. „Im Elisa-Dichterviertel stehen 59 moderne Appartements, wahlweise mit Tiefgarage und jeweils Terrasse, Balkon oder Loggia, zur Verfügung“ erklärt die künftige Standortleitung Anna Burger. „Alle Zimmer sind natürlich mit einem modernen Notruf ausgestattet.“ Anna Burger wird sich künftig mit ihrem Team um das Wohl der Mieter kümmern. Die Bewohner werden dabei bestens umsorgt, so gibt es zum Beispiel die Option einer Vollpension mit der Wahlmöglichkeit zwischen drei 3-Gänge-Menüs und vielfältigen Serviceangeboten. Zum Konzept des Hauses gehört auch das Angebot im Club- oder Gemeinschaftsraum gemeinsame Aktivitäten wie z. B. Gedächtnistraining, Kochen, Spielenachmittag, Malen und Gymnastik und vieles mehr anzubieten. Die Bewohner können auch Patenschaften für Hochbeete auf der schönen Dachterrasse übernehmen. Auf Wunsch fahren wir die Bewohner auch ins Elisa in der Friedenstraße, um am dortigen Programm teilzunehmen oder für einen Termin beim Friseur, der Fußpflege oder Kosmetik. Im neuerbauten Gebäude im Dichterviertel wird auch der ambulante Dienst stationiert sein. „Das Elisa-Dichterviertel bietet selbständiges und unabhängiges Wohnen und ambulante Pflege in den eigenen vier Wänden. „Unsere Bewohner und Bewohnerinnen leben selbständig, unabhängig und dennoch sicher und geborgen, in dem von ihnen gewünschten Umfang“, erklärt Burger.

Seniorenresidenz Elisa im Dichterviertel

- Neuwertige Wohnungen im Erstbezug mit Balkon/Terrasse/Loggia

- Betreuung nach Maß: Jeder Bewohner entscheidet selbst

- Aktives Leben: Umfangreiches Programm und Shuttledienste

- Top-Lage: Dachterrasse mit Münsterblick